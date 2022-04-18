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18 апреля, 2022
 
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Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу

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Фагот отметил, что знаком с Зеленским с тех времен, когда тот возглавлял студию "Квартал 95"
Фагот отметил, что знаком с Зеленским с тех времен, когда тот возглавлял студию "Квартал 95"
Фото: fahot / Instagram

Вступивший в тероборону участник украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) 16 апреля в интервью каналу "Украина" заявил, что всегда считал президента Украины Владимира Зеленского парнем с характером, но после нападения РФ на Украину он проявил себя еще больше.

По словам Фагота, он знаком с Зеленским с тех времен, когда тот возглавлял студию "Квартал 95". 

"Нас приглашали, мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу. Но он же по сути своей юморист – и эта схема "между капельками" добавила такого шарма – хотелось присмотреться, а кто он? А тут реально полностью проявился его характер. Он реально показал, что понимает, что происходит, он понимает, что это его страна и его идея. Он сейчас открылся очень хорошо", – сказал Фагот. 

ВИДЕО
Видео: Україна 24 / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. После нападения РФ на Украину многие украинские и зарубежные знаменитости отметили мужество и патриотизм украинского президента.

В частности, украинский певец Виктор Павлик заявил, что Зеленскому надо "поставить памятник при жизни", украинская певица Наталка Карпа предположила, что "другой на месте Зеленского уже давно сдал бы Украину россиянам", а американский режиссер и актер Шон Пенн отметил, что после личного общения с украинским президентом понял, что "Украина непременно победит".

Теги: Владимир Зеленский, Олег Михайлюта Фагот, война России против Украины
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