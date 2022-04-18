  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу

По словам Фагота, он знаком с Зеленским с тех времен, когда тот возглавлял студию "Квартал 95".
"Нас приглашали, мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу. Но он же по сути своей юморист – и эта схема "между капельками" добавила такого шарма – хотелось присмотреться, а кто он? А тут реально полностью проявился его характер. Он реально показал, что понимает, что происходит, он понимает, что это его страна и его идея. Он сейчас открылся очень хорошо", – сказал Фагот.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. После нападения РФ на Украину многие украинские и зарубежные знаменитости отметили мужество и патриотизм украинского президента.
В частности, украинский певец Виктор Павлик заявил, что Зеленскому надо "поставить памятник при жизни", украинская певица Наталка Карпа предположила, что "другой на месте Зеленского уже давно сдал бы Украину россиянам", а американский режиссер и актер Шон Пенн отметил, что после личного общения с украинским президентом понял, что "Украина непременно победит".