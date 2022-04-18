  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу

Фагот отметил, что знаком с Зеленским с тех времен, когда тот возглавлял студию "Квартал 95" Фото: fahot / Instagram

По словам Фагота, он знаком с Зеленским с тех времен, когда тот возглавлял студию "Квартал 95".

"Нас приглашали, мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу. Но он же по сути своей юморист – и эта схема "между капельками" добавила такого шарма – хотелось присмотреться, а кто он? А тут реально полностью проявился его характер. Он реально показал, что понимает, что происходит, он понимает, что это его страна и его идея. Он сейчас открылся очень хорошо", – сказал Фагот.

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Видео: Україна 24 / YouTube

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