  Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте

"Пусть Бог даст ему еще больше сил, потому что то, что он делает, – это невероятно. Он огромный молодец. Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, как бы это ни звучало, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте. Он там, где нужно. Его глаза говорят о том, что вот так должен выглядеть президент, так должен выглядеть человек, от которого зависят жизни. Если люди думают, когда это закончится, – скоро", – сказал он.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Салем родился в 1984 году в Одессе. В шестилетнем возрасте вместе с родителями переехал на родину отца в Бейрут (Ливан), где учился и работал до 19 лет. Во взрослом возрасте также проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде.

В 2009 году окончил Одесский национальный медуниверситет. До войны был ведущим передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина", принимал участие в шоу канала "1+1" – "Голос країни" и "Танцы со звездами".

Салем женат. Вместе с женой Марией воспитывает дочь Санту-Луну (2015).

Салем отправился в военкомат на следующий день после нападения РФ на Украину. Он служит на передовой в составе Нацгвардии. В конце марта Салем рассказал, что российские оккупанты обстреляли авто, в котором он ехал. Жена и дочь ведущего сейчас находятся в безопасности за границей.

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.