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06 апреля, 2022
 
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Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию

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Пикалов: Приходишь домой, иногда с передовой, немного устал, включаешь телевизор и видишь ужасные вещи. И подступают слезы беспомощности
Пикалов: Приходишь домой, иногда с передовой, немного устал, включаешь телевизор и видишь ужасные вещи. И подступают слезы беспомощности
Фото: pikalov95_official / Instagram

Актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов вступил в Национальную гвардию Украины. Об этом он рассказал 6 апреля в интервью "КП в Украине".

"Сейчас я уже принес присягу. Мой день невероятный. Рано утром я просыпаюсь, жду команду, сажусь в волонтерский бус и еду туда, где меня ждут: с лекарствами, едой, бензином", –  рассказал он. 

Пикалов признался, что за себя ему пока не было страшно.

"Но страшно за людей. Очень страшно за тех, кто остался в Харькове, Мариуполе, Херсоне. Страшно и ужасно больно. Приходишь домой, иногда с передовой, немного устал, включаешь телевизор и видишь ужасные вещи. И подступают слезы беспомощности", – отметил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война России против Украины, Александр Пикалов
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