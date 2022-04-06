Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию

Пикалов: Приходишь домой, иногда с передовой, немного устал, включаешь телевизор и видишь ужасные вещи. И подступают слезы беспомощности Фото: pikalov95_official / Instagram

"Сейчас я уже принес присягу. Мой день невероятный. Рано утром я просыпаюсь, жду команду, сажусь в волонтерский бус и еду туда, где меня ждут: с лекарствами, едой, бензином", – рассказал он.

Пикалов признался, что за себя ему пока не было страшно.

"Но страшно за людей. Очень страшно за тех, кто остался в Харькове, Мариуполе, Херсоне. Страшно и ужасно больно. Приходишь домой, иногда с передовой, немного устал, включаешь телевизор и видишь ужасные вещи. И подступают слезы беспомощности", – отметил он.

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