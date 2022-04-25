"С такими людьми у врага против нас нет никаких шансов". Служащий в теробороне Фагот показал селфи с Дикусаром, который служит в ВСУ

"Когда-то в далеком 2009-м именно он впервые научил меня моим первым бальным танцам. Последний раз мы виделись на паркете "Танцев со звездами" на "1+1" более полугода назад. И хотя я знал, что Димка-тренер сейчас в ВСУ, сегодня очень неожиданно увидел его с "калашом"! И подумалось, что и с ним он выглядит так же органично, как и на паркете! И скажу я вам, что с такими творческими людьми у любого врага против нас нет никаких шансов! Потому что дух украинский крепкий и сверхмощный! Даже врага мы уничтожаем с любовью в сердце", – подписал фото артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleg My (@fahot)

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