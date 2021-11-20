Соколова ничего нового не сообщила, опубликовав отчет разведки об операции по вагнеровцам – Арестович

"Ничего нового она не сообщила. Но эти документы создают угрозу для разоблачения методов и средств украинских спецслужб и угрожают безопасности персоналиям, выполнявшим спецоперацию. Это очень опасно", – сказал он.

Арестович уверен, что "журналистка не понимала, что делает, но те, которые давали ей эту информацию, очень хорошо все понимали".

"Это угроза национальной безопасности", – считает советник главы ОП.

18 ноября Соколова опубликовала два документа, которые ей якобы "подбросили на флешке": докладную записку бывшего начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василия Бурбы тогдашнему министру обороны Андрею Тарану от 22 июня 2020 года и утвержденный Бурбой отчет о проведении спецоперации, подписанный 4 августа начальником специального резерва ГУР Юрием Семенюком. В итоговом разделе отчета предлагается считать спецоперацию проведенной, а расходы на нее – "оправданными".

В тот же день Арестович прокомментировал публикацию Соколовой документов словами: "Всех, кто крутит эту историю таким способом, выбрасывая совсекретные документы, – связать и утопить. По закону, конечно".