  "Угрожали расправой". Телеведущая Соколова рассказала, зачем ей понадобилась личная охрана

По словам 50-летней ведущей, угрозы начались после 2014 года и были связаны с войной на Донбассе.

"Мне звонили какие-то люди и угрожали расправой. Я написала заявление в Генеральную прокуратуру. Делом занялась СБУ, очень долго искали и нашли, кто угрожал. Оказалось, звонили из "ЛНР". Что интересно, это были люди, близкие к журналистике. Они выяснили кто. Я знала их фамилии и все остальное", – сказала Соколова.

Она добавила, что угрозы были связаны с общей политикой людей, контролировавших оккупированные территории, запугать представителей украинских СМИ.

"Думаю, это была травля, связанная с вообще давлением на украинские СМИ. Ну, просто, чтобы мы боялись, чтобы мы не говорили каких-то вещей. Но я прошла прекрасную школу, меня научили защищаться, если нападают. Если с серной кислотой нападают, что надо иметь при себе, как вообще себя вести", – поделилась Соколова.

По ее словам, этот период в жизни для нее связан "не с самыми лучшими воспоминаниями".

"Ты не можешь даже в квартиру зайти, потому что сначала идет охранник, осматривает подъезд и только после этого ты можешь зайти. Тяжелый для меня период", – призналась Соколова.

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Видео: DOROTYE / YouTube