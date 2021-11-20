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20 ноября, 2021
 
Новости

"Угрожали расправой". Телеведущая Соколова рассказала, зачем ей понадобилась личная охрана

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По словам Оксаны Соколовой, людей, угрожавших ей, удалось установить
По словам Оксаны Соколовой, людей, угрожавших ей, удалось установить
Фото: ictv.ua

Телеведущая, продюсер и руководитель проекта "Факти тижня" на ICTV Оксана Соколова заявила, что в ее жизни был период, когда ей пришлось несколько месяцев ездить с охраной из-за регулярно поступавших анонимных угроз. Об этом она рассказала в интервью, которое вышло 18 ноября на YouTube-канале Dorotye.

По словам 50-летней ведущей, угрозы начались после 2014 года и были связаны с войной на Донбассе.

"Мне звонили какие-то люди и угрожали расправой. Я написала заявление в Генеральную прокуратуру. Делом занялась СБУ, очень долго искали и нашли, кто угрожал. Оказалось, звонили из "ЛНР". Что интересно, это были люди, близкие к журналистике. Они выяснили кто. Я знала их фамилии и все остальное", – сказала Соколова.

Она добавила, что угрозы были связаны с общей политикой людей, контролировавших оккупированные территории, запугать представителей украинских СМИ.

"Думаю, это была травля, связанная с вообще давлением на украинские СМИ. Ну, просто, чтобы мы боялись, чтобы мы не говорили каких-то вещей. Но я прошла прекрасную школу, меня научили защищаться, если нападают. Если с серной кислотой нападают, что надо иметь при себе, как вообще себя вести", – поделилась Соколова.

По ее словам, этот период в жизни для нее связан "не с самыми лучшими воспоминаниями".

"Ты не можешь даже в квартиру зайти, потому что сначала идет охранник, осматривает подъезд и только после этого ты можешь зайти. Тяжелый для меня период", – призналась Соколова.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Соколова родилась в Черкассах 13 мая 1971 года. Окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Телекарьеру начала как редактор Черкасского областного телевидения. В 2000 году пришла на телеканал ICTV. Сейчас возглавляет там департамент публицистических проектов.

В 2004-м Соколова сделала перерыв в телекарьере и стала пресс-секретарем тогдашнего генерального прокурора Украины Геннадия Васильева. Спустя год, после его отставки, вернулась на ТВ.

Телеведущая дважды была замужем. Со вторым супругом, политтехнологом Андреем Демартино Соколова развелась в 2021 году. От первого студенческого брака у нее есть сын Всеволод, он живет и работает в Бельгии.

Теги: СМИ, Донбасс, ICTV, угрозы, журналисты, война в Украине, ЛНР, охрана, давление, Оксана Соколова ICTV
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