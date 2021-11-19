  "Решили не мучить друг друга". Телеведущая Соколова рассталась со вторым мужем – известным политтехнологом

Оксана Соколова: У меня – как в фильме: "Дважды был женат, оба раза удачно". Это про меня Фото: ictv.ua

По словам 50-летней Соколовой, они развелись пару месяцев назад.

"Знаете, у меня – как в фильме этом прекрасном: "Дважды был женат, оба раза удачно". Это про меня. Я как-то нормально расстаюсь с людьми, стараюсь сохранить добрые, дружеские, комфортные отношения", – сказала ведущая, подчеркнув, что и второй брак, и последующий развод были "осознанным шагом".

Она добавила, что впервые встретила Демартино в Черкассах много лет назад, когда брала у него интервью как у историка и писателя. Пара расписалась в 2008 году после 10 лет знакомства.

"Выяснилось, что ни я, ни он ничего не знали друг о друге за эти 10 лет. И только совместная жизнь проявила много наших взглядов. Выяснилось, что у нас много общих интересов, но на очень много принципиальных вещей мы смотрим по-разному. Одному важно быть дома, читать книжки, второму очень важно в это время путешествовать. Мы разошлись во взглядах и решили не мучить друг друга", – резюмировала Соколова.

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Видео: DOROTYE / YouTube