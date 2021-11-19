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19 ноября, 2021
 
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"Решили не мучить друг друга". Телеведущая Соколова рассталась со вторым мужем – известным политтехнологом

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Оксана Соколова: У меня как в фильме: "Дважды был женат, оба раза удачно". Это про меня
Оксана Соколова: У меня – как в фильме: "Дважды был женат, оба раза удачно". Это про меня
Фото: ictv.ua

Телеведущая, продюсер и руководитель проекта "Факти тижня" на ICTV Оксана Соколова развелась со вторым мужем – известным украинским политтехнологом Андреем Демартино. Об этом она рассказала в интервью, которое вышло 18 ноября на YouTube-канале Dorotye.

По словам 50-летней Соколовой, они развелись пару месяцев назад.

"Знаете, у меня – как в фильме этом прекрасном: "Дважды был женат, оба раза удачно". Это про меня. Я как-то нормально расстаюсь с людьми, стараюсь сохранить добрые, дружеские, комфортные отношения", – сказала ведущая, подчеркнув, что и второй брак, и последующий развод были "осознанным шагом".

Она добавила, что впервые встретила Демартино в Черкассах много лет назад, когда брала у него интервью как у историка и писателя. Пара расписалась в 2008 году после 10 лет знакомства.

"Выяснилось, что ни я, ни он ничего не знали друг о друге за эти 10 лет. И только совместная жизнь проявила много наших взглядов. Выяснилось, что у нас много общих интересов, но на очень много принципиальных вещей мы смотрим по-разному. Одному важно быть дома, читать книжки, второму очень важно в это время путешествовать. Мы разошлись во взглядах и решили не мучить друг друга", – резюмировала Соколова.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Соколова родилась в Черкассах 13 мая 1971 года. Окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Телекарьеру начала как редактор Черкасского областного телевидения. В 2000 году пришла на телеканал ICTV. Сейчас возглавляет там департамент публицистических проектов.

В 2004-м Соколова сделала перерыв в телекарьере и стала пресс-секретарем тогдашнего генерального прокурора Украины Геннадия Васильева. Спустя год, после его отставки, вернулась на ТВ.

От первого студенческого брака у нее есть сын Всеволод, он живет и работает в Бельгии.

Теги: ICTV, журналисты, телеведущая, развод, брак, Оксана Соколова ICTV
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