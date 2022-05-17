В районе Змеиного оккупанты пытаются поднять уничтоженный катер – Генштаб ВСУ

"В акватории Черного моря в районе острова Змеиный отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения российского десантного катера", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области поражены объекты гражданской инфраструктуры, разрушены частные здания в результате ракетного удара с российских самолетов стратегической авиации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оперативное командование "Юг" сообщало, что 7 мая в районе Змеиного ударами из беспилотников Bayraktar уничтожены десантный катер типа "Серна" и два десантно-штурмовых катера типа "Раптор", а еще один "Раптор" существенно поврежден.