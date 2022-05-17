В районе Змеиного оккупанты пытаются поднять уничтоженный катер – Генштаб ВСУ

"В акватории Черного моря в районе острова Змеиный отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения российского десантного катера", – говорится в сообщении.
Также в Генштабе проинформировали, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области поражены объекты гражданской инфраструктуры, разрушены частные здания в результате ракетного удара с российских самолетов стратегической авиации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оперативное командование "Юг" сообщало, что 7 мая в районе Змеиного ударами из беспилотников Bayraktar уничтожены десантный катер типа "Серна" и два десантно-штурмовых катера типа "Раптор", а еще один "Раптор" существенно поврежден.
Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.
Украинские военные регулярно сообщают об уничтожении военной техники оккупантов, в частности, зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи, катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета. Кроме того, 12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.