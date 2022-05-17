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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В районе Змеиного оккупанты пытаются поднять уничтоженный катер – Генштаб ВСУ

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Сейчас остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами
Сейчас остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами
Фото: wikipedia.org

В районе острова Змеиный в Черном море российские оккупанты пытаются поднять со дна потопленный катер. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 17 мая.

"В акватории Черного моря в районе острова Змеиный отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения российского десантного катера", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области поражены объекты гражданской инфраструктуры, разрушены частные здания в результате ракетного удара с российских самолетов стратегической авиации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/318752420437843

Оперативное командование "Юг" сообщало, что 7 мая в районе Змеиного ударами из беспилотников Bayraktar уничтожены десантный катер типа "Серна" и два десантно-штурмовых катера типа "Раптор", а еще один "Раптор" существенно поврежден.

Контекст:

Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.

Украинские военные регулярно сообщают об уничтожении военной техники оккупантов, в частности, зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи,  катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета. Кроме того, 12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ. 

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Теги: Россия, Украина, катер, война России против Украины, остров Змеиный
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