На Донбассе 16 мая отбиты 11 атак оккупантов, на трех локациях бои продолжаются – штаб Объединенных сил

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 11 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на Донбассе за сутки были уничтожены 12 единиц боевой бронированной техники, пять танков, шесть артиллерийских систем, в том числе три реактивные системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс "Тор" и военный автомобиль.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – объяснили в группировке Объединенных сил.

Война России против Украины. Главное (обновляется)