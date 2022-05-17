ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе 16 мая отбиты 11 атак оккупантов, на трех локациях бои продолжаются – штаб Объединенных сил

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За сутки ВСУ подбили пять танков противника (архив)
За сутки ВСУ подбили пять танков противника (архив)
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

16 мая по состоянию на 21.00 Вооруженные силы Украины отбили на Донбассе 11 атак российских оккупантов, бои продолжаются. Об этом проинформировала в Facebook группировка Объединенных сил.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 11 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на Донбассе за сутки были уничтожены 12 единиц боевой бронированной техники, пять танков, шесть артиллерийских систем, в том числе три реактивные системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс "Тор" и военный автомобиль.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – объяснили в группировке Объединенных сил.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/371773144978002

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

На 16 мая, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили около 27,7 тыс. российских оккупантов, 200 самолетов и тысячи единиц другой боевой и военной техники включительно с кораблями.

Теги: Россия, война, самолет, Донбасс, оккупация, танки, Вооруженные силы Украины, артиллерия, вторжение, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, война на Донбассе, автомобиль, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина
  Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина
Участник "Евровидения 2022" из Великобритании вернулся домой в розовой панамке от Kalush Orchestra. Видео
Участник "Евровидения 2022" из Великобритании вернулся домой в розовой панамке от Kalush Orchestra. Видео
"Редкая компания". Макаревич показал встречу с Гребенщиковым и Пугачевой, которая переехала в Израиль
"Редкая компания". Макаревич показал встречу с Гребенщиковым и Пугачевой, которая переехала в Израиль
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra
"Я рвался взять оружие". Бабкин рассказал, как жена отговорила его идти в тероборону
"Я рвался взять оружие". Бабкин рассказал, как жена отговорила его идти в тероборону
Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra спела Stefania с украинскими пограничниками после возвращения домой. Видео
Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra спела Stefania с украинскими пограничниками после возвращения домой. Видео
"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео
"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе
"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"
"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"
  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу
  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (82321)
2
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео (36779)
3
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (31061)
4
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022" (27951)
5
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят (27071)
6
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022" (22934)
7
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото (20578)
8
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95" (15179)
 
 
 
 