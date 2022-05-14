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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия наращивает численность войск на Донбассе, но их моральный дух остается проблемой – Пентагон

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Россия с конца апреля увеличила численность своих войск, действующих в Украине, с 92 до 105 БТГ
Россия с конца апреля увеличила численность своих войск, действующих в Украине, с 92 до 105 БТГ
Фото: ЕРА

Россия наращивает численность своих войск на Донбассе и перебросила туда уже 105 батальонно-тактических групп.

Об этом высокопоставленный чиновник Пентагона сказал журналистам на брифинге 13 мая, сообщает сайт американского оборонного ведомства.

"По нашим оценкам, у России сейчас 105 действующих БТГ в Украине. РФ продолжает вводить новые БТГ на Донбасс", – сказал он.

Моральный дух российской армии остается проблемой, отметил чиновник. Пентагон получает свидетельства того, что солдаты отказываются выполнять приказы или сражаются не так агрессивно, как им говорят или ожидают от них, сообщил он.

"Некоторые офицеры отказываются подчиняться приказам. Но это отдельные случаи. У нас нет общего представления о каждом подразделении, находящемся на Донбассе", – отметил представитель Пентагона.

У Вооруженных сил Украины таких проблем нет, подчеркнул он.

"Они воюют с 2014 года. И там очень сильная воля к борьбе", – добавил чиновник.

29 апреля в Пентагоне сообщали, что на территории Украины действовали 92 БТГ, но не все они были в состоянии стопроцентной боеготовности. Одна БТГ, как сообщал CNN, эквивалентна 1 тыс. военных.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны. По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 13 мая, что Россия потерпела стратегическое поражение, так как не смогла до 9 мая уничтожить Украинское государство и сменить власть на своих марионеток. Теперь "мы входим в новую – долговременную – фазу войны", сообщил он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Пентагон, Донбасс, батальоны, война России против Украины, военнослужащий, война на Донбассе, войска
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