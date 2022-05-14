Россия наращивает численность войск на Донбассе, но их моральный дух остается проблемой – Пентагон

Россия с конца апреля увеличила численность своих войск, действующих в Украине, с 92 до 105 БТГ Фото: ЕРА

Об этом высокопоставленный чиновник Пентагона сказал журналистам на брифинге 13 мая, сообщает сайт американского оборонного ведомства.

"По нашим оценкам, у России сейчас 105 действующих БТГ в Украине. РФ продолжает вводить новые БТГ на Донбасс", – сказал он.

Моральный дух российской армии остается проблемой, отметил чиновник. Пентагон получает свидетельства того, что солдаты отказываются выполнять приказы или сражаются не так агрессивно, как им говорят или ожидают от них, сообщил он.

"Некоторые офицеры отказываются подчиняться приказам. Но это отдельные случаи. У нас нет общего представления о каждом подразделении, находящемся на Донбассе", – отметил представитель Пентагона.

У Вооруженных сил Украины таких проблем нет, подчеркнул он.

"Они воюют с 2014 года. И там очень сильная воля к борьбе", – добавил чиновник.

29 апреля в Пентагоне сообщали, что на территории Украины действовали 92 БТГ, но не все они были в состоянии стопроцентной боеготовности. Одна БТГ, как сообщал CNN, эквивалентна 1 тыс. военных.

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