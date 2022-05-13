Переломный момент в войне наступит во второй половине августа – Буданов

"Переломный момент наступит во второй половине августа. Большая часть активных боевых действий будет завершена до конца этого года. По результатам этой войны мы выйдем на свои административные границы, которые мы потеряли за все это время, полностью восстановим украинскую власть на всех наших территориях, включая Крым и Донбасс", – сказал глава украинской военной разведки.
Он отметил, что путь к победе будет "очень непростым", но сама победа "точно будет".
"Это моя работа, я должен это знать. Кто, если не я, должен знать это?" – добавил Буданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.
За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны. По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 13 мая, что Россия потерпела стратегическое поражение, так как не смогла до 9 мая уничтожить Украинское государство и сменить власть на своих марионеток. Теперь "мы входим в новую – долговременную – фазу войны", сообщил он.