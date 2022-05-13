Переломный момент в войне наступит во второй половине августа – Буданов

Буданов: Мы полностью восстановим украинскую власть на всех наших территориях, включая Крым и Донбасс. Кто, если не я, должен знать это? Скриншот: news.sky.com

"Переломный момент наступит во второй половине августа. Большая часть активных боевых действий будет завершена до конца этого года. По результатам этой войны мы выйдем на свои административные границы, которые мы потеряли за все это время, полностью восстановим украинскую власть на всех наших территориях, включая Крым и Донбасс", – сказал глава украинской военной разведки.

Он отметил, что путь к победе будет "очень непростым", но сама победа "точно будет".

"Это моя работа, я должен это знать. Кто, если не я, должен знать это?" – добавил Буданов.

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