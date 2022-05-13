Резников: Мы входим в новую – долговременную – фазу войны

Глава оборонного ведомства сказал, что условная первая фаза войны длилась со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину – 24 февраля – до 9 мая.
Он подчеркнул, что, сбежав из северных регионов Украины, российские оккупанты не смогли добиться успеха и на других направлениях – на юге и востоке.
"Таким образом, к 9 мая Россия получила стратегическое поражение – не смогла уничтожить украинское государство путем военной интервенции и смены власти на российских марионеток. Мы вынудили ее снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны", – отметил Резников.
По словам министра, чтобы победить в новой фазе войны, Киеву нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, а также "проектировать силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.
По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.
За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны.
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных.