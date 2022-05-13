ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Мы входим в новую – долговременную – фазу войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: К 9 мая Россия получила стратегическое поражение
Резников: К 9 мая Россия получила стратегическое поражение
Фото: ЕРА

Украина входит в новую фазу войны с Россией. Об этом 13 мая в Facebook заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава оборонного ведомства сказал, что условная первая фаза войны длилась со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину – 24 февраля – до 9 мая. 

Он подчеркнул, что, сбежав из северных регионов Украины, российские оккупанты не смогли добиться успеха и на других направлениях – на юге и востоке.

"Таким образом, к 9 мая Россия получила стратегическое поражение – не смогла уничтожить украинское государство путем военной интервенции и смены власти на российских марионеток. Мы вынудили ее снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны", – отметил Резников.

По словам министра, чтобы победить в новой фазе войны, Киеву нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, а также "проектировать силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал".

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/407683618034662

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны.

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных.

Теги: Россия, Украина, Алексей Резников, вторжение, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Скоро снова на передок". Богдан снялся с пистолетом за поясом
"Скоро снова на передок". Богдан снялся с пистолетом за поясом
  Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией
  Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией
  Горбунов о Потапе: Много людей, которые находятся в Украине, ничего не делают. Обвинять, что ты там сидишь за границей, не имею права
  Горбунов о Потапе: Много людей, которые находятся в Украине, ничего не делают. Обвинять, что ты там сидишь за границей, не имею права
  "У свободы теперь другое имя, и это имя – Украина". Каменских выпустила англоязычную песню о войне. Видео
  "У свободы теперь другое имя, и это имя – Украина". Каменских выпустила англоязычную песню о войне. Видео
Осадчая после возвращения в Киев: Хочу научиться стрелять
Осадчая после возвращения в Киев: Хочу научиться стрелять
Экс-супруг Ани Лорак страстно поцеловал свою невесту в губы на виду у других людей. Фото
Экс-супруг Ани Лорак страстно поцеловал свою невесту в губы на виду у других людей. Фото
  На фестивале в Каннах покажут фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса
  На фестивале в Каннах покажут фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса
50-летняя Орбакайте, оставшаяся в РФ, продефилировала в ультрамини с глубоким декольте
50-летняя Орбакайте, оставшаяся в РФ, продефилировала в ультрамини с глубоким декольте
"Конечно, я не так представляла ее день рождения". Дочь поддерживающей Путина Егоровой показала своего младшего ребенка
"Конечно, я не так представляла ее день рождения". Дочь поддерживающей Путина Егоровой показала своего младшего ребенка
Ричард Гир выставил на продажу свой кабриолет, чтобы помочь Украине
Ричард Гир выставил на продажу свой кабриолет, чтобы помочь Украине
"Надеюсь, что скоро "Динамо" и "Шахтер" встретятся на стадионах мирной Украины". Ахметов поздравил Суркиса с 95-летием ФК "Динамо"
"Надеюсь, что скоро "Динамо" и "Шахтер" встретятся на стадионах мирной Украины". Ахметов поздравил Суркиса с 95-летием ФК "Динамо"
Стало известно, под каким номером Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Полный список участников
Стало известно, под каким номером Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Полный список участников
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо
"По дороге я плакала. Я практически выла". Мишина рассказала, как выезжала из Украины
"По дороге я плакала. Я практически выла". Мишина рассказала, как выезжала из Украины
  "Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ
  "Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ
Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список
Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список
Алина ГРЕЧАНАЯ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ (558814)
2
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует (209093)
3
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (145545)
4
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью" (143681)
5
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера (102331)
6
"Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ (87110)
7
"Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем (49733)
8
74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото (45620)
 
 
 
 