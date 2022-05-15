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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе 15 мая отбиты 17 атак оккупантов, сбиты два вражеских вертолета – штаб Объединенных сил

ВСУ обороняют от оккупантов Донбасс
ВСУ обороняют от оккупантов Донбасс
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

15 мая по состоянию на 21.00 Вооруженные силы Украины отбили на Донбассе 17 атак российских оккупантов, бои продолжаются. Об этом проинформировала в Facebook группировка Объединенных сил.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 17 атак врага. Еще на двух локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике", – сказано в сообщении.

По данным украинских военных, за прошедшие сутки ВСУ в Донецкой и Луганской областях уничтожили три танка, одну артиллерийскую систему, шесть единиц боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10", – отметили в штабе группировки ОС.

В ВСУ объяснили, что вдоль всей линии обороны на Донбассе оккупанты задействуют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем.

"[Также враг] наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам. Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 32 жилых дома", – рассказали украинские военные.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/371087211713262

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

На 15 мая, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили около 27,4 тыс. российских оккупантов, 164 вертолета и тысячи единиц другой боевой и военной техники включительно с кораблями.

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