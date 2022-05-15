На Донбассе 15 мая отбиты 17 атак оккупантов, сбиты два вражеских вертолета – штаб Объединенных сил

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 17 атак врага. Еще на двух локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике", – сказано в сообщении.
По данным украинских военных, за прошедшие сутки ВСУ в Донецкой и Луганской областях уничтожили три танка, одну артиллерийскую систему, шесть единиц боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль.
"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10", – отметили в штабе группировки ОС.
В ВСУ объяснили, что вдоль всей линии обороны на Донбассе оккупанты задействуют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем.
"[Также враг] наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам. Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 32 жилых дома", – рассказали украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
На 15 мая, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили около 27,4 тыс. российских оккупантов, 164 вертолета и тысячи единиц другой боевой и военной техники включительно с кораблями.