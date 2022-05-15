Около 27,4 тыс. военных, 1220 танков, 164 вертолета. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов по состоянию на 15 мая

Другие потери составили:
- танки – 1220 (+2);
- боевые бронированные машины – 2958 (+24);
- артиллерийские системы – 555 (+4);
- РСЗО – 195;
- средства ПВО – 89 (+1);
- самолеты – 200;
- вертолеты – 164 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 (+5);
- крылатые ракеты – 95;
- корабли/катера – 13;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2087 (+28);
- специальная техника – 42.
"Наибольшие потери противника за прошлые сутки зафиксированы на авдеевском и кураховском направлениях. Данные уточняются", – сообщили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".