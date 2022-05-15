Около 27,4 тыс. военных, 1220 танков, 164 вертолета. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов по состоянию на 15 мая

Оккупанты в войне против Украины потеряли более 1200 танков Фото: EPA

Другие потери составили:

танки – 1220 (+2);

боевые бронированные машины – 2958 (+24);

артиллерийские системы – 555 (+4);

РСЗО – 195;

средства ПВО – 89 (+1);

самолеты – 200;

вертолеты – 164 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 (+5);

крылатые ракеты – 95;

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2087 (+28);

специальная техника – 42.

"Наибольшие потери противника за прошлые сутки зафиксированы на авдеевском и кураховском направлениях. Данные уточняются", – сообщили в Генштабе.

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