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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьков ежедневно возвращаются по 2 тыс. человек – глава ОГА

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Синегубов: По городу Харькову мы несколько дней подряд фиксируем относительную тишину
Синегубов: По городу Харькову мы несколько дней подряд фиксируем относительную тишину
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Несколько дней в Харькове отсутствуют обстрелы, местные жители активно возвращаются домой. Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире общенационального телемарафона.

"По городу Харькову мы несколько дней подряд фиксируем относительную тишину. Обстрелов самого города не было, но враг продолжает наносить удары по области", – рассказал он.

В частности, в результате удара по Чугуеву пострадало двое людей, среди них 15-летний подросток. Самой горячей точкой является изюмское направление.

"По городу Харькову [люди] возвращаются. Мы вчера общались с руководством "Укрзалізниці", они добавляют необходимые вагоны в поезда, которые направляются в Харьков с львовского направления. У нас примерно каждый день сейчас возвращается около 2 тыс. человек, и эта цифра каждый день растет", – сообщил глава ОГА.

При этом Синегубов добавил, что сейчас в харьковском метро проживает 4,5 тыс. человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска оккупировали часть Харьковской области, но не смогли захватить областной центр. В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".

23 апреля Синегубов сообщил, что в результате успешного контрнаступления ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов в Дергачевском районе (Безруки, Слатино, Прудянка) и закрепили там свои позиции.

В следующие несколько дней ВСУ регулярно отчитывались об освобождении населенных пунктов области от оккупантов.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.  

По данным британской разведки, Россия выводит свои силы из северной части Харьковской области и направляет их в Изюм.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Харьков, война, война России против Украины, Олег Синегубов
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