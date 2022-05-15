В Харьков ежедневно возвращаются по 2 тыс. человек – глава ОГА

Синегубов: По городу Харькову мы несколько дней подряд фиксируем относительную тишину Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"По городу Харькову мы несколько дней подряд фиксируем относительную тишину. Обстрелов самого города не было, но враг продолжает наносить удары по области", – рассказал он.

В частности, в результате удара по Чугуеву пострадало двое людей, среди них 15-летний подросток. Самой горячей точкой является изюмское направление.

"По городу Харькову [люди] возвращаются. Мы вчера общались с руководством "Укрзалізниці", они добавляют необходимые вагоны в поезда, которые направляются в Харьков с львовского направления. У нас примерно каждый день сейчас возвращается около 2 тыс. человек, и эта цифра каждый день растет", – сообщил глава ОГА.

При этом Синегубов добавил, что сейчас в харьковском метро проживает 4,5 тыс. человек.

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