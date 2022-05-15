В Харьков ежедневно возвращаются по 2 тыс. человек – глава ОГА

"По городу Харькову мы несколько дней подряд фиксируем относительную тишину. Обстрелов самого города не было, но враг продолжает наносить удары по области", – рассказал он.
В частности, в результате удара по Чугуеву пострадало двое людей, среди них 15-летний подросток. Самой горячей точкой является изюмское направление.
"По городу Харькову [люди] возвращаются. Мы вчера общались с руководством "Укрзалізниці", они добавляют необходимые вагоны в поезда, которые направляются в Харьков с львовского направления. У нас примерно каждый день сейчас возвращается около 2 тыс. человек, и эта цифра каждый день растет", – сообщил глава ОГА.
При этом Синегубов добавил, что сейчас в харьковском метро проживает 4,5 тыс. человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска оккупировали часть Харьковской области, но не смогли захватить областной центр. В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".
23 апреля Синегубов сообщил, что в результате успешного контрнаступления ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов в Дергачевском районе (Безруки, Слатино, Прудянка) и закрепили там свои позиции.
В следующие несколько дней ВСУ регулярно отчитывались об освобождении населенных пунктов области от оккупантов.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.
По данным британской разведки, Россия выводит свои силы из северной части Харьковской области и направляет их в Изюм.