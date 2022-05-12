В Харькове на следующей неделе запустят общественный транспорт, трамваи из города убирать не планируют – мэр

"Я планирую со следующей недели запустить маршруты. Понятно, что в усеченном режиме будет. Маршрутки запустят и попробую троллейбусы запустить", – сказал он.

Сложнее ситуацию с запуском метро. По словам Терехова, это возможно не ранее, чем через два месяца после того, как оттуда можно будет полностью вывести людей, использующих подземку как бомбоубежище.

"Я не сказал убирать трамваи. Трамваи, которые есть, мы запустим, а потом мы должны будем новые [получить]. Понятно, что определенные маршруты нам нужно будет менять", – сообщил он.