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В Харькове на следующей неделе запустят общественный транспорт, трамваи из города убирать не планируют – мэр

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Терехов заверил, что убирать трамваи из города никто не планирует
Терехов заверил, что убирать трамваи из города никто не планирует
Фото: depositphotos.com

В Харькове на следующей неделе планируют частично запустить наземный транспорт – маршрутки и троллейбусы. Также ожидается и запуск трамваев, но с изменением маршрутов. Об этом 10 мая во время встречи с местными жителями сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, видео опубликовал Харьковский горсовет в Telegram.

"Я планирую со следующей недели запустить маршруты. Понятно, что в усеченном режиме будет. Маршрутки запустят и попробую троллейбусы запустить", – сказал он.

Сложнее ситуацию с запуском метро. По словам Терехова, это возможно не ранее, чем через два месяца после того, как оттуда можно будет полностью вывести людей, использующих подземку как бомбоубежище.

"Я не сказал убирать трамваи. Трамваи, которые есть, мы запустим, а потом мы должны будем новые [получить]. Понятно, что определенные маршруты нам нужно будет менять", – сообщил он.

Контекст:

4 мая спикер Харьковской мэрии Юрий Сидоренко сообщил, что обстрелами российских оккупантов уничтожены подстанции, которые обеспечивали работу трамваев. Он также прокомментировал демонтаж трамвайных путей, который начался сегодня на спуске Веснина. По словам чиновника, реконструкция с расширением проезжей части была запланирована давно, работы должны были начаться в марте.

В то же время депутат Харьковского городского совета от Блока Светличной "Разом!" Дмитрий Булах раскритиковал действия мэрии. Он заявил, что власть "под шумок" сносит трамвайные рельсы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Харьков, трамваи, Игорь Терехов, общественный транспорт, троллейбус, маршрутка
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