В войне против Украины участвовало около 2,5 тыс. боевиков из Чеченской Республики – ГУР Минобороны

"Так называемые кадыровцы начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения России. Основной их задачей были устрашение и геноцид украинцев. Находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными обитателями, грабежами и разбоем. После того, как российские войска начали нести первые масштабные потери, кадыровцам приказали останавливать отступающие подразделения оккупантов и показательно расстреливать отказывавшихся воевать", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что "с позором отброшенные украинскими воинами" от Киева и Чернигова кадыровцы переместились на луганское и мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики для TikTok.

"Показательно, что несмотря на притворные обученность, боевой дух и оснащение кадыровских "тиктокеров" даже вне зоны активных боевых действий, из 2,5 тыс. наемников около 100 погибли, около 300 получили ранения и свыше 60 сбежали из Украины, бросив оружие и амуницию", – сообщили в разведке.

ГУР опубликовало список боевиков, которые в марте – мае 2022 года участвовали в российской агрессии против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)