ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В войне против Украины участвовало около 2,5 тыс. боевиков из Чеченской Республики – ГУР Минобороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные освободили Киевскую область в начале апреля
Украинские военные освободили Киевскую область в начале апреля
Фото: EPA

В войне против Украины участвовало около 2,5 тыс. боевиков из Чеченской Республики. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook 15 мая.

"Так называемые кадыровцы начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения России. Основной их задачей были устрашение и геноцид украинцев. Находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными обитателями, грабежами и разбоем. После того, как российские войска начали нести первые масштабные потери, кадыровцам приказали останавливать отступающие подразделения оккупантов и показательно расстреливать отказывавшихся воевать", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что "с позором отброшенные украинскими воинами" от Киева и Чернигова кадыровцы переместились на луганское и мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики для TikTok.

"Показательно, что несмотря на притворные обученность, боевой дух и оснащение кадыровских "тиктокеров" даже вне зоны активных боевых действий, из 2,5 тыс. наемников около 100 погибли, около 300 получили ранения и свыше 60 сбежали из Украины, бросив оружие и амуницию", – сообщили в разведке.

ГУР опубликовало список боевиков, которые в марте – мае 2022 года участвовали в российской агрессии против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/312596887718405

Контекст:

13 марта в сети появился ролик, в котором глава Чечни Рамзан Кадыров с чеченскими бойцами якобы находится в Украине. 14 марта Кадыров опубликовал обращение к украинцам, в котором заявил, что видео якобы было снято в Гостомеле.

Однако 16 марта журналисты "Украинской правды" выяснили, что Кадырова в Украине не было. Во время заявления о приезде в Украину он находился в Грозном.

В то же время подчиненные Кадырову чеченские военные российской армии (также известные как кадыровцы) в Украине были с первых дней полномасштабного вторжения. Они потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный, сообщило "Радіо Свобода" со ссылкой на контрразведку СБУ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Чечня, разведка, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нам следовало подождать с объявлением о беременности". 40-летняя Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке
"Нам следовало подождать с объявлением о беременности". 40-летняя Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке
"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"
"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"
  Представитель Германии на "Евровидении 2022" в финале конкурса поддержал Украину. Фото, видео
  Представитель Германии на "Евровидении 2022" в финале конкурса поддержал Украину. Фото, видео
"Мир Украине!" Представители Исландии на "Евровидении 2022", трио Systur в финале конкурса поддержали Украину. Фото
"Мир Украине!" Представители Исландии на "Евровидении 2022", трио Systur в финале конкурса поддержали Украину. Фото
"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ
"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ
"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"
"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"
"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом
"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом
"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой
"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"
  "Другая страна никогда не станет домом". Проживающая в Нидерландах Каминская записала первую песню на украинском языке. Видео
  "Другая страна никогда не станет домом". Проживающая в Нидерландах Каминская записала первую песню на украинском языке. Видео
  Stefania, Jezebel и другие. Все 25 песен, которые прозвучат в финале "Евровидения 2022". Видео
  Stefania, Jezebel и другие. Все 25 песен, которые прозвучат в финале "Евровидения 2022". Видео
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео
"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу, выступившему в так называемой "ДНР"
"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу, выступившему в так называемой "ДНР"
Kalush Orchestra высказалась о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России
Kalush Orchestra высказалась о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят
  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском
  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо (327568)
2
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует (254641)
3
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью" (174808)
4
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (99406)
5
Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю (88121)
6
"Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем (63414)
7
"Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ (40825)
8
Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список (39785)
 
 
 
 