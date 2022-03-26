Арестович призвал украинцев не оскорблять мусульман, пытаясь унизить кадыровцев

"Хочу поговорить с вами сегодня насчет угроз зашивать кадыровцев в свиные шкуры, издевательски кричать "Аллаху акбар", макать патроны в сало, напоить водкой и так далее. Вы этим обижаете всех мусульман мира, во-первых, очень многие страны и государства которых помогают нам. Во-вторых, вы обижаете своих боевых товарищей – мусульман Украины и мусульман из других стран мира, которые участвуют с вами в боевых рядах, вместе борются с россиянами. В том числе и чеченцев", – сказал он.

Арестович попросил "различать чеченцев и кадыровцев" и не оскорблять мусульман по их религиозным признакам и вещам, которые для них важны.

Он добавил, что с кадыровцами нужно сражаться на поле боя, а также привел чеченскую пословицу: "Мужчина это не тот, кто умеет воевать, а тот, кто точно знает, кто его враг".

"У врага есть конкретные признаки. Не путайте мусульман и кадыровцев. Это очень разные вещи. Не оскорбляйте братьев по оружию. Не оскорбляйте тех, кто помогает нам", – резюмировал Арестович.

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