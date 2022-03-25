Путин собирается сделать с украинскими городами то же, что он сделал с Грозным – Джонсон

Британский премьер отметил, что Россия уже потерпела поражение в войне с Украиной Фото: ЕРА

"Я думаю, что Путин собирается сделать с украинскими городами то же, что он сделал с Грозным", – сказал Джонсон.

Он отметил, что Россия уже потерпела поражение в войне с Украиной.

"В каком-то смысле Путин уже потерпел поражение или проиграл, потому что он буквально понятия не имел, что украинцы собираются сопротивляться. Он совершенно неправильно понимал, что такое Украина. Он не может подчинить себе Украину. В этом смысле он не может победить", – подчеркнул премьер.

В то же время Джонсон отметил, что убежден в победе Украины, а Великобритания ее в этом всячески будет поддерживать.

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