Путин собирается сделать с украинскими городами то же, что он сделал с Грозным – Джонсон

"Я думаю, что Путин собирается сделать с украинскими городами то же, что он сделал с Грозным", – сказал Джонсон.
Он отметил, что Россия уже потерпела поражение в войне с Украиной.
"В каком-то смысле Путин уже потерпел поражение или проиграл, потому что он буквально понятия не имел, что украинцы собираются сопротивляться. Он совершенно неправильно понимал, что такое Украина. Он не может подчинить себе Украину. В этом смысле он не может победить", – подчеркнул премьер.
В то же время Джонсон отметил, что убежден в победе Украины, а Великобритания ее в этом всячески будет поддерживать.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Битва за столицу Чечни Грозный продолжалась с 26 декабря 1999 года по 6 февраля 2000 года. За это время российские захватчики нещадно бомбили город, массово уничтожая при этом инфраструктуру и убивая мирное население. Неоднократно россияне обстреливали гуманитарные коридоры, по которым вывозились беженцы.