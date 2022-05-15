Харьков атаковали запрещенными кассетными бомбами по приказу генерала, воевавшего в Сирии – CNN

14 мая журналисты опубликовали расследование, проведенное совместно с Центром информационной устойчивости (CIR). Они проанализировали спутниковые снимки, наземные видео с мест попадания российских снарядов, а также лично осмотрели упавшие в Харькове боеприпасы.

Расследователи подтвердили, что 27–28 февраля оккупанты 11 раз атаковали Харьков из реактивных систем залпового огня "Смерч", стреляющих кассетными боеприпасами. Обстрелом занималась 79-я реактивная артиллерийская бригады, базирующейся в Белгородской области России. Руководит ею генерал-полковник Александр Журавлев.

Александру Журавлеву 57 лет, он получил звание советского офицера в 1980-х годах во время службы в бывшей Чехословакии в составе группы российских войск. После распада СССР вернулся в РФ, где сначала служил в танковых войсках.

Трижды Журавлева оправляли в Сирию. Во время второй такой "командировки" в июле 2016-го он начал командовать войсками РФ в стране. В тот момент российский контингент встретил решительное сопротивление сирийских повстанцев в городе Алеппо.

После назначения Журавлева, российские войска осаждали город, искусственно создали там голод, сопровождая осаду сокрушительными авиационными бомбардировками, и в конце концов заставили защитников города капитулировать. Такая тактика в конечном счете и стала определяющей для российских войск в Сирии и Украине, отмечает CNN.

Как подчеркивают журналисты, в период командования Журавлева также резко увеличилось количество задокументированных атак с использованием кассетных боеприпасов в Алеппо. По данным Центра документации нарушений, который документирует нарушения прав человека в Сирии, кассетные боеприпасы применялись в Алеппо 137 раз в период с 10 сентября по 10 октября 2016 года, что на 791% больше, чем в среднем за предыдущие восемь месяцев.

По возвращении из Сирии Журавлев получил из рук российского президента высшую государственную награду в России – "Героя Российской Федерации". Затем его дважды повысили в военном звании и наконец назначили командующим Западным военным округом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)