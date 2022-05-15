Россия собирается мобилизовать в Крыму и на Донбассе даже женщин – Денисова

По словам Денисовой, такую скрытую мобилизацию проводят во временно оккупированном Крыму. В частности, всех мужчин в возрасте до 60 лет, прописанных в городе Саки и Сакском районе, в период с 16-го по 20 мая вызывают в военкомат для проведения сверки.
В свою очередь в ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.
Омбудсмен подчеркнула, что статьей 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещено принудительно мобилизовать граждан, оказавшихся под властью стороны конфликта или оккупационного государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию.
Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавы. Призову подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".
19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны.
Из-за нехватки резервов в РФ мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, сообщала украинская разведка 22 марта.