Россия собирается мобилизовать в Крыму и на Донбассе даже женщин – Денисова

По данным Денисовой, оккупанты приказали провести "сверку данных" женщин со специальностями: бухгалтер, повар, медсестра и другими Фото: depositphotos.com

По словам Денисовой, такую скрытую мобилизацию проводят во временно оккупированном Крыму. В частности, всех мужчин в возрасте до 60 лет, прописанных в городе Саки и Сакском районе, в период с 16-го по 20 мая вызывают в военкомат для проведения сверки.

В свою очередь в ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.

Омбудсмен подчеркнула, что статьей 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещено принудительно мобилизовать граждан, оказавшихся под властью стороны конфликта или оккупационного государства.

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