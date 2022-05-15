ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия собирается мобилизовать в Крыму и на Донбассе даже женщин – Денисова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Денисовой, оккупанты приказали провести "сверку данных" женщин со специальностями: бухгалтер, повар, медсестра и другими
По данным Денисовой, оккупанты приказали провести "сверку данных" женщин со специальностями: бухгалтер, повар, медсестра и другими
Фото: depositphotos.com

Россия проводит на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию. В ряды Вооруженных сил РФ планируют призвать даже женщин, сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

По словам Денисовой, такую скрытую мобилизацию проводят во временно оккупированном Крыму. В частности, всех мужчин в возрасте до 60 лет, прописанных в городе Саки и Сакском районе, в период с 16-го по 20 мая вызывают в военкомат для проведения сверки.

В свою очередь в ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.

Омбудсмен подчеркнула, что статьей 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещено принудительно мобилизовать граждан, оказавшихся под властью стороны конфликта или оккупационного государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию.

Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавыПризову подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".

19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны.

Из-за нехватки резервов в РФ мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, сообщала украинская разведка 22 марта.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Крым, война, Людмила Денисова, Донбасс, оккупация, мобилизация, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фронтмен Måneskin прокомментировал победу Украины на "Евровидении 2022"
Фронтмен Måneskin прокомментировал победу Украины на "Евровидении 2022"
Свитолина сообщила о беременности и рассекретила пол будущего ребенка
Свитолина сообщила о беременности и рассекретила пол будущего ребенка
"Мы обязательно победим". Тина Кароль выступила в Японии в поддержку Украины в желто-голубом платье от украинского дизайнера. Видео
"Мы обязательно победим". Тина Кароль выступила в Японии в поддержку Украины в желто-голубом платье от украинского дизайнера. Видео
"Одна победа есть, работаем дальше". Притула озвучил сумму, которую собрали украинцы во время финала "Евровидения 2022"
"Одна победа есть, работаем дальше". Притула озвучил сумму, которую собрали украинцы во время финала "Евровидения 2022"
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra показала на сцене флаг Донецкой области. Видео
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra показала на сцене флаг Донецкой области. Видео
"Нам следовало подождать с объявлением о беременности". 40-летняя Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке
"Нам следовало подождать с объявлением о беременности". 40-летняя Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке
"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"
"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"
  Представитель Германии на "Евровидении 2022" в финале конкурса поддержал Украину. Фото, видео
  Представитель Германии на "Евровидении 2022" в финале конкурса поддержал Украину. Фото, видео
"Мир Украине!" Представители Исландии на "Евровидении 2022", трио Systur в финале конкурса поддержали Украину. Фото
"Мир Украине!" Представители Исландии на "Евровидении 2022", трио Systur в финале конкурса поддержали Украину. Фото
"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ
"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ
"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"
"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"
"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом
"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом
"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой
"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"
  "Другая страна никогда не станет домом". Проживающая в Нидерландах Каминская записала первую песню на украинском языке. Видео
  "Другая страна никогда не станет домом". Проживающая в Нидерландах Каминская записала первую песню на украинском языке. Видео
  Stefania, Jezebel и другие. Все 25 песен, которые прозвучат в финале "Евровидения 2022". Видео
  Stefania, Jezebel и другие. Все 25 песен, которые прозвучат в финале "Евровидения 2022". Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо (335679)
2
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует (255731)
3
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (101820)
4
Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю (92310)
5
"Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем (63847)
6
"Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ (41857)
7
Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список (39925)
8
Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией (35252)
 
 
 
 