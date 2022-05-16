Российских оккупантов в Украине стало еще на 300 меньше. Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях РФ на 16 мая

Россияне продолжают терять в Украине личный состав и технику Фото: EPA

В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки было ликвидировано около 300 человек личного состава россиян.

Другие потери составили:

танки – 1228 (+8);

боевые бронированные машины – 2974 (+16);

артиллерийские системы – 577 (+22);

РСЗО – 195;

средства ПВО – 89;

самолеты – 200;

вертолеты – 165 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11);

крылатые ракеты – 97 (+2);

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2101 (+14);

специальная техника – 42.

"Наибольшие потери противника за прошлые сутки зафиксированы на бахмутском и запорожском направлениях", – сообщили в Генштабе.

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