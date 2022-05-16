Российских оккупантов в Украине стало еще на 300 меньше. Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях РФ на 16 мая

В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки было ликвидировано около 300 человек личного состава россиян.
Другие потери составили:
"Наибольшие потери противника за прошлые сутки зафиксированы на бахмутском и запорожском направлениях", – сообщили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.