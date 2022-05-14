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Сотни тел россиян, погибших в Украине, погрузили в вагоны-рефрижераторы. Фоторепортаж

Сегодня 10.48
Украина готова вернуть России тела оккупантов, погибших после начала полномасштабного вторжения. Об этом глава гражданско-военного сотрудничества Украины Владимир Лямзин сказал Reuters. Согласно нормам международного гуманитарного права, сообщил Лямзин, это происходит после завершения активной фазы конфликта. 13 мая на объекте под Киевом в вагоны-рефрижераторы погрузили сотни тел оккупантов в белых мешках. Большинство из них были собраны в Киевской области, также есть останки россиян, которые были в Черниговской и других областях, сказал Лямзин. По его словам, в разных регионах Украины есть несколько таких поездов-рефрижераторов с телами российских оккупантов. По оценке Генерального штаба ВСУ, Россия за 79 дней войны против Украины потеряла более 27 тыс. военнослужащих.
Теги: поезда, вагоны, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
 

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