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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты похитили 271 мирного жителя, более 100 остаются в заложниках – ОВА

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Более 100 человек оккупанты продолжают удерживать в заложниках
Более 100 человек оккупанты продолжают удерживать в заложниках
Фото: depositphotos.com

В Запорожской области оккупанты похитили 271 мирного жителя. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации в Facebook.

"В Запорожской области зафиксирован 271 случай похищения мирных людей, более сотни – находятся в заложниках", – говорится в сообщении.

Также местных фермеров оккупанты принуждают к коллаборации.

"Создают условия, при которых они смогут работать только при наличии специальных разрешений оккупационных администраций. При этом аграрии, не понимая, кому будет принадлежать выращенный ими урожай, не хотят его выращивать. Оккупанты сообщают, что овощи из Херсонской и Запорожской областей уже продают на рынках [оккупированного] Крыма. На видео россиян якобы жители сел рассказывают, что выбрали Крым, потому что нужны деньги", – проинформировали в ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/311570744486117

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

Утром 28 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью с помощью авиации, он пришелся по частному сектору. В результате удара пострадали три человека, в том числе ребенок.

2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оккупация, похищение, Запорожская область, война России против Украины, российские оккупанты
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