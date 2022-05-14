В результате ночных обстрелов Николаева ранения получили пять человек – мэр города

"Пять объектов городской инфраструктуры и более 10 жилых многоэтажных домов были повреждены в результате ночных обстрелов в Николаеве. [...] К счастью, обошлось без человеческих жертв (пять гражданских лиц получили ранения)", – написал он.
По данным мэра, у объектов инфраструктуры в основном повреждены окна и кровля.
"Также под обстрелы попали две системы очищения воды и емкости для воды. В разных районах города из-за попадания боеприпасов и обломков возникали пожары, их оперативно отрабатывали спасатели", – объяснил Сенкевич.
Он опубликовал видео с последствиями обстрелов. На нем, в частности, зафиксированы повреждения футбольного поля, лавочек и тротуаров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.
22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.
Власти Николаева готовятся к осаде или попытке вторжения в город российских оккупантов, сообщил Сенкевич в опубликованном 26 апреля интервью.