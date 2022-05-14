В результате ночных обстрелов Николаева ранения получили пять человек – мэр города

"Пять объектов городской инфраструктуры и более 10 жилых многоэтажных домов были повреждены в результате ночных обстрелов в Николаеве. [...] К счастью, обошлось без человеческих жертв (пять гражданских лиц получили ранения)", – написал он.

По данным мэра, у объектов инфраструктуры в основном повреждены окна и кровля.

"Также под обстрелы попали две системы очищения воды и емкости для воды. В разных районах города из-за попадания боеприпасов и обломков возникали пожары, их оперативно отрабатывали спасатели", – объяснил Сенкевич.

Он опубликовал видео с последствиями обстрелов. На нем, в частности, зафиксированы повреждения футбольного поля, лавочек и тротуаров.

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