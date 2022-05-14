Около 27,2 тыс. личного состава, 1218 танков, 163 вертолета. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов по состоянию на 14 мая

Другие потери составили:
- танков –1218 (+13);
- боевых бронированных машин – 2934 (+34);
- артиллерийских систем – 551 (+9);
- РСЗО – 195 (+2);
- средства ПВО – 88;
- самолетов – 200;
- вертолетов – 163 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6);
- крылатые ракеты – 95;
- корабли/катера – 13;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2059 (+17);
- специальная техника – 42 (+1).
"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Славянском и Бахмутском направлении. Данные уточняются", – сообщили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".