Около 27,2 тыс. личного состава, 1218 танков, 163 вертолета. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов по состоянию на 14 мая

Оккупанты в войне против Украины потеряли 1218 танков Фото: EPA

Другие потери составили:

танков –1218 (+13);

боевых бронированных машин – 2934 (+34);

артиллерийских систем – 551 (+9);

РСЗО – 195 (+2);

средства ПВО – 88;

самолетов – 200;

вертолетов – 163 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6);

крылатые ракеты – 95;

корабли/катера – 13;

автомобильной техники и автоцистерн – 2059 (+17);

специальная техника – 42 (+1).

"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Славянском и Бахмутском направлении. Данные уточняются", – сообщили в Генштабе.

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