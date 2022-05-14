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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Для Запада это не просто расходы и бухгалтерия. Это о будущем". Зеленский ответил тем, кто тормозит санкции и помощь Украине

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Зеленский: Давления на Россию нужно гораздо больше. Украинцы отдают самое дорогое, чтобы свободно жить могли все
Зеленский: Давления на Россию нужно гораздо больше. Украинцы отдают самое дорогое, чтобы свободно жить могли все
Фото: president.gov.ua

Усиление санкций против России и увеличение оборонной и финансовой поддержки Украине – это единственный способ защитить свободу в условиях вторжения РФ в Украину. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении 13 мая, текст приводит сайт главы государства.

Зеленский отметил, что никто не может спрогнозировать, когда завершится война с Россией.

"Это зависит, к сожалению, не только от наших людей, которые и так преподаются по максимуму. Это зависит от наших партнеров. От европейских стран, от всего свободного мира", – сказал он. 

Президент поблагодарил страны, которые вводят санкции против РФ и оказывают Украине помощь. 

"Для западных стран это не просто расходы. Это не о бухгалтерии. Это о будущем. Мир уже признал, что блокада Россией наших портов и эта война провоцируют масштабный продовольственный кризис. Российские чиновники откровенно угрожают миру тем, что в десятках государств будет голод. А какими могут быть последствия такого голода? К какой политической нестабильности и каким миграционным потокам это приведет? Сколько придется потратить, чтобы преодолеть последствия? Вот на какие вопросы нужно отвечать тем, кто тормозит санкционные пакеты против России или пытается отложить помощь Украине", – добавил он. 

С каждым днем войны глобальные угрозы усиливаются, а РФ получает новые возможности провоцировать нестабильность не только в Европе, но и в других регионах мира, сказал Зеленский. 

"Каждый день войны – это новые потерянные жизни в Украине – украинцев, украинок, которые отдают самое дорогое, чтобы свободно жить могли все. Я подчеркиваю это: все, в том числе и в тех странах, где до сих пор находят время поспорить, вместо того, чтобы максимально вкладываться в помощь. Поэтому давления на Россию нужно гораздо больше. И я об этом говорю очень откровенно и ежедневно всем, от кого это зависит", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский не объяснял, каких политиков имеет ввиду, когда говорил о тех, кто "находит время поспорить". Сейчас в Евросоюзе продолжается обсуждение шестого пакета санкций против РФ – в него может войти нефтяное эмбарго, но Венгрия выступает против. 12 мая в США сенатор-республиканец Рэнд Пол единолично затормозил принятие законопроекта о предоставлении Украине помощи (в том числе военной) на сумму около $40 млрд. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: санкции, Венгрия, эмбарго, голод, Владимир Зеленский, законопроект, Рэнд Пол, война России против Украины, обращение, давление
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