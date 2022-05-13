Великобритания ввела санкции против Кабаевой, бывшей жены Путина и членов его семьи

"Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня (пятница, 13 мая) объявляет о новых санкциях в отношении путинского "кошелька" семьи и друзей – тех, кого он награждает государственными должностями и богатством в обмен на их лояльность", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в официальных документах Путин декларирует "скромные активы", в том числе небольшую квартиру в Санкт-Петербурге, две советские машины 1950-х годов, трейлер и небольшой гараж.

"На самом деле Путин полагается на свою семью, друзей детства и избранную элиту, которые извлекли выгоду из его правления и, в свою очередь, поддерживают его образ жизни. Их награда – влияние на дела российского государства, выходящее далеко за рамки их формальных позиций. Сегодняшние санкции ударят по клике, которая обязана Путину своим богатством и властью и, в свою очередь, поддерживает Путина и его военную машину", – заявили в МИД Великобритании.

Санкции введены против 12 человек.

В частности впервые иностранное государство ввело ограничительные меры против бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой.

"Кабаева стала председателем совета директоров Национальной медиагруппы, которая, как сообщается, является крупнейшей частной российской медиакомпанией. Утверждается, что у нее близкие личные отношения с Путиным, а ранее она была депутатом Госдумы от путинской "Единой России", – заявили в МИД.

Санкции также ввели против Анны Зацепилиной, бабушки Кабаевой и "соратницы Геннадия Тимченко – давнего соратника Путина, находящегося под санкциями Великобритании 22 февраля 2022 года, от которого она, как сообщается, получила роскошную квартиру в Москве".

Кроме того под санкции попала бывшая жена Путина Людмила Очеретная, двоюродные братья президента РФ Игорь Путин, Роман Путин и Михаил Шеломов, его родственник Михаил Путин, а также люди из его окружения – Александр Плехов, Михаил Клишин, Владимир Колбин, Юрий Шамалов (брат бывшего зятя Путина), Виктор Хмарин.

"Сегодняшние санкции изолируют членов семьи и финансистов из ближайшего окружения Путина, усугубляя давление на Путина, поскольку он продолжает свое бессмысленное вторжение в Украину", – говорится в заявлении.

В целом после вторжения РФ в Украину Великобритания ввела санкции против более 1 тыс. физических и 100 юридических лиц, в том числе олигархов с чистым мировым капиталом более £117 млрд.

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