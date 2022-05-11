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ЕС рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России – СМИ

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О механизме компенсации для Венгрии ЕС может объявить 18 мая
О механизме компенсации для Венгрии ЕС может объявить 18 мая
Фото: depositphotos.com

Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго. Об этом написало 10 мая издание Politico, ссылаясь на источники.

Чтобы убедить Венгрию поддержать санкции, Еврокомиссия планирует использовать механизм дополнительного финансирования в рамках новой энергетической стратегии REPowerEU, о которой будет объявлено 18 мая.

Этот механизм направлен на поэтапный отказ блока от российских ископаемых видов топлива.

"Чем больше мы сможем помочь Венгрии с REPowerEU, тем быстрее она сможет отказаться от российской нефти", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.

Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считались Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова к этому шагу. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, Венгрия, нефть, эмбарго, Европейский союз, Евросоюз
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