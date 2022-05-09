В ближайшие сутки Евросоюз может принять решение об эмбарго на российскую нефть – Стефанишина

"Маловероятно еще 30 дней тому назад выглядело возможное эмбарго на нефтепродукты со стороны Европейского союза. Сегодня мы ждем, что это решение будет принято менее чем через 24 часа", – сказала она.

По словам Стефанишиной, санкции против РФ являются "стратегическим элементом", который мгновенно не приведет к прекращению войны, но "сдавливает РФ с разных сторон, изолируя ее от рынков и ресурсов, позволяющих финансировать войну".

Война России против Украины. Главное (обновляется)