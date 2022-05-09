В ближайшие сутки Евросоюз может принять решение об эмбарго на российскую нефть – Стефанишина

"Маловероятно еще 30 дней тому назад выглядело возможное эмбарго на нефтепродукты со стороны Европейского союза. Сегодня мы ждем, что это решение будет принято менее чем через 24 часа", – сказала она.
По словам Стефанишиной, санкции против РФ являются "стратегическим элементом", который мгновенно не приведет к прекращению войны, но "сдавливает РФ с разных сторон, изолируя ее от рынков и ресурсов, позволяющих финансировать войну".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Анонсируется поэтапный отказ Евросоюза от российской нефти.
В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии, а также Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.
Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести.
До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России только Венгрия.
По данным Bloomberg, на состоявшейся 8 мая встрече послов стран Евросоюза Венгрия снова не согласилась на нефтяное эмбарго, и консенсус относительно введения нового пакета санкций против России достигнут не был.