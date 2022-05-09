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В ближайшие сутки Евросоюз может принять решение об эмбарго на российскую нефть – Стефанишина

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Евросоюз планирует ввести шестой пакет санкций против РФ
Евросоюз планирует ввести шестой пакет санкций против РФ
Фото: ЕРА

Решение о введении эмбарго на российскую нефть в связи с российской агрессией против Украины может быть принято в ближайшее время. Об этом 9 мая в эфире телемарафона заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "Укринформ".

"Маловероятно еще 30 дней тому назад выглядело возможное эмбарго на нефтепродукты со стороны Европейского союза. Сегодня мы ждем, что это решение будет принято менее чем через 24 часа", – сказала она.

По словам Стефанишиной, санкции против РФ являются "стратегическим элементом", который мгновенно не приведет к прекращению войны, но "сдавливает РФ с разных сторон, изолируя ее от рынков и ресурсов, позволяющих финансировать войну".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Анонсируется поэтапный отказ Евросоюза от российской нефти.

В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии, а также Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.

Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести.

До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России только Венгрия.

По данным Bloomberg, на состоявшейся 8 мая встрече послов стран Евросоюза Венгрия снова не согласилась на нефтяное эмбарго, и консенсус относительно введения нового пакета санкций против России достигнут не был.

Теги: Россия, санкции, война, экономика, энергетика, нефть, агрессия, вторжение, эмбарго, война России против Украины, Евросоюз, нефтепродукты, Ольга Стефанишина
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