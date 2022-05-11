Венгрия может согласиться на нефтяное эмбарго только если оно не будет касаться трубопроводов – Сийярто

По словам Сийярто, принятие санкций против РФ в предложенном виде нанесет "огромный ущерб" Венгрии и может "полностью разрушить" ее энергетическую безопасность, а также приведет к подорожанию топлива и к повышению цен.

"Мы дали понять Европейской комиссии, что можем проголосовать за предложение только в том случае, если Брюссель также предложит решение проблемы, созданной Брюсселем", – сказал он.

По словам министра, нужна программа модернизации инфраструктуры энергоснабжения Венгрии на миллиарды евро. Сийярто заявил, что у Еврокомиссии нет "приемлемых решений" для устранения последствий эмбарго для венгерской экономики, поэтому страна займет свою первоначальную позицию – что эмбарго не должно касаться трубопроводов и может быть введено только против морских транспортных путей.