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Венгрия может согласиться на нефтяное эмбарго только если оно не будет касаться трубопроводов – Сийярто

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По словам Сийярто, принятие санкций против РФ в предложенном виде нанесет "огромный ущерб" Венгрии
По словам Сийярто, принятие санкций против РФ в предложенном виде нанесет "огромный ущерб" Венгрии
Фото: EPA

Венгрия готова поддержать эмбарго на российскую нефть, только если оно не будет касаться трубопроводов. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 11 мая, сообщает Hirado.hu.

По словам Сийярто, принятие санкций против РФ в предложенном виде нанесет "огромный ущерб" Венгрии и может "полностью разрушить" ее энергетическую безопасность, а также приведет к подорожанию топлива и к повышению цен.

"Мы дали понять Европейской комиссии, что можем проголосовать за предложение только в том случае, если Брюссель также предложит решение проблемы, созданной Брюсселем", – сказал он.

По словам министра, нужна программа модернизации инфраструктуры энергоснабжения Венгрии на миллиарды евро. Сийярто заявил, что у Еврокомиссии нет "приемлемых решений" для устранения последствий эмбарго для венгерской экономики, поэтому страна займет свою первоначальную позицию – что эмбарго не должно касаться трубопроводов и может быть введено только против морских транспортных путей.

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии, а также Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.

Эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ Евросоюз ввел 8 апреля.

Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считались Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: санкции, Венгрия, нефть, эмбарго, МИД Венгрии, война России против Украины, Петер Сийярто
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