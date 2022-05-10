Венгрия не будет блокировать вступление Украины в Евросоюз – посол

В конце беседы ведущий телеканала предложил дипломату обратиться к украинцам.

"Я сейчас в Киеве. Это моя солидарность и мой небольшой вклад в огромную борьбу, которую ведет украинский народ. Мы вас полностью поддерживаем. Будьте уверены, что венгры и народ Венгрии солидарны с вами. И мы надеемся, что уже скоро эта трагедия, эта война прекратится, а украинский народ возродится с новой энергией и возможностями, – сказал Ийдярто. – И в конце я хочу заверить вас в том, что когда начнут рассматривать вопрос членства Украины в Европейском союзе, Венгрия поддержит его".

9 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС. В июне Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, сказал глава государства в вечернем видеообращении.

Если Украина не получит статус кандидата в члены ЕС, это означает только одно – "Европа пытается нас обмануть", отметил в интервью Financial Times глава МИД Дмитрий Кулеба.