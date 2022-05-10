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ПОЛИТИКА

Венгрия не будет блокировать вступление Украины в Евросоюз – посол

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Когда начнут рассматривать вопрос членства Украины в ЕС, Венгрия поддержит его, отметил Ийдярто
Когда начнут рассматривать вопрос членства Украины в ЕС, Венгрия поддержит его, отметил Ийдярто
Фото: depositphotos.com

Венгрия поддерживает членство Украины в Европейском союзе. Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто. Видеозапись его интервью опубликована 8 мая в Telegram СМИ.

В конце беседы ведущий телеканала предложил дипломату обратиться к украинцам.  

"Я сейчас в Киеве. Это моя солидарность и мой небольшой вклад в огромную борьбу, которую ведет украинский народ. Мы вас полностью поддерживаем. Будьте уверены, что венгры и народ Венгрии солидарны с вами. И мы надеемся, что уже скоро эта трагедия, эта война прекратится, а украинский народ возродится с новой энергией и возможностями, – сказал Ийдярто. – И в конце я хочу заверить вас в том, что когда начнут рассматривать вопрос членства Украины в Европейском союзе, Венгрия поддержит его".

9 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС. В июне Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, сказал глава государства в вечернем видеообращении.

Если Украина не получит статус кандидата в члены ЕС, это означает только одно – "Европа пытается нас обмануть", отметил в интервью Financial Times глава МИД Дмитрий Кулеба.

Контекст:

Венгрия за время полномасштабной войны России против Украины сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.

После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского. В МИД Украины ответили, что у Орбана нет оснований так утверждать, и выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ".

5 апреля Зеленский сказал, что пытался найти общий язык с Орбаном, но тот боится влияния России. Президент Украины не считает Будапешт союзником Киева. На следующий день МИД Венгрии вызвал украинского посла Любовь Непоп.

Замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква в интервью "Европейской правде", которое вышло 10 апреля, заявил, что в ОПУ не наблюдают признаков того, что Венгрия "собирается что-то блокировать на европейском треке для Украины", и "надеются, что такого не будет".

Согласно результатам опроса Flash Eurobarometer, проведенного с 13-го по 20 апреля в 27 странах – членах ЕС методом онлайн-опроса, наименьшую поддержку евроинтеграционных устремлений Украины продемонстрировала Венгрия – 48% респондентов ("полностью согласны" – 15%, "скорее согласны" – 33%).

Теги: Украина, посольство, Венгрия, евроинтеграция, Европейский союз, дипломаты, Евросоюз, интервью, Иштван Ийдярто, вступ, посол, членство, ЕС
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