Венгрия не будет блокировать вступление Украины в Евросоюз – посол

В конце беседы ведущий телеканала предложил дипломату обратиться к украинцам.
"Я сейчас в Киеве. Это моя солидарность и мой небольшой вклад в огромную борьбу, которую ведет украинский народ. Мы вас полностью поддерживаем. Будьте уверены, что венгры и народ Венгрии солидарны с вами. И мы надеемся, что уже скоро эта трагедия, эта война прекратится, а украинский народ возродится с новой энергией и возможностями, – сказал Ийдярто. – И в конце я хочу заверить вас в том, что когда начнут рассматривать вопрос членства Украины в Европейском союзе, Венгрия поддержит его".
9 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС. В июне Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, сказал глава государства в вечернем видеообращении.
Если Украина не получит статус кандидата в члены ЕС, это означает только одно – "Европа пытается нас обмануть", отметил в интервью Financial Times глава МИД Дмитрий Кулеба.
Венгрия за время полномасштабной войны России против Украины сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.
После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского. В МИД Украины ответили, что у Орбана нет оснований так утверждать, и выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ".
5 апреля Зеленский сказал, что пытался найти общий язык с Орбаном, но тот боится влияния России. Президент Украины не считает Будапешт союзником Киева. На следующий день МИД Венгрии вызвал украинского посла Любовь Непоп.
Замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква в интервью "Европейской правде", которое вышло 10 апреля, заявил, что в ОПУ не наблюдают признаков того, что Венгрия "собирается что-то блокировать на европейском треке для Украины", и "надеются, что такого не будет".
Согласно результатам опроса Flash Eurobarometer, проведенного с 13-го по 20 апреля в 27 странах – членах ЕС методом онлайн-опроса, наименьшую поддержку евроинтеграционных устремлений Украины продемонстрировала Венгрия – 48% респондентов ("полностью согласны" – 15%, "скорее согласны" – 33%).