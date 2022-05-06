Вступление Украины в Евросоюз больше всего поддерживают в Португалии, меньше всего – в Венгрии – опрос

Заявку на вступление в ЕС Украина подала на четвертый день после начала полномасштабной войны с РФ Фото: ЕРА

Респондентам задали вопрос, насколько они поддерживают вступление Украины в ЕС и когда она будет к этому готова.

В Португалии вариант ответа "полностью согласен" выбрали 48%, "скорее согласен" – еще 39%. Таким образом, общая поддержка португальцами вступления Украины в ЕС составила 87%.

В Эстонии этот показатель составил 83% (49% плюс 34%), в Литве – 82% (58% плюс 24%).

Наименьшую поддержку евроинтеграционных устремлений Украины продемонстрировала Венгрия – 48% (15% плюс 33%).

В среднем в странах Евросоюза полностью поддерживают вступление Украины в ЕС 30% граждан, частично поддерживают – 36%, "скорее не согласны" 12%, "полностью не согласны" 10%. Остальные 12% опрошенных не определились.

Скриншот: europa.eu

Исследование Flash Eurobarometer проводилось с 13-го по 20 апреля в 27 странах –членах Европейского союза методом онлайн-опроса.