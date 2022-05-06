Вступление Украины в Евросоюз больше всего поддерживают в Португалии, меньше всего – в Венгрии – опрос

Респондентам задали вопрос, насколько они поддерживают вступление Украины в ЕС и когда она будет к этому готова.
В Португалии вариант ответа "полностью согласен" выбрали 48%, "скорее согласен" – еще 39%. Таким образом, общая поддержка португальцами вступления Украины в ЕС составила 87%.
В Эстонии этот показатель составил 83% (49% плюс 34%), в Литве – 82% (58% плюс 24%).
Наименьшую поддержку евроинтеграционных устремлений Украины продемонстрировала Венгрия – 48% (15% плюс 33%).
В среднем в странах Евросоюза полностью поддерживают вступление Украины в ЕС 30% граждан, частично поддерживают – 36%, "скорее не согласны" 12%, "полностью не согласны" 10%. Остальные 12% опрошенных не определились.
Исследование Flash Eurobarometer проводилось с 13-го по 20 апреля в 27 странах –членах Европейского союза методом онлайн-опроса.
Заявку на вступление в Европейский союз Украина подала 28 февраля, на четвертый день после начала масштабной войны с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к ЕС по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, в итоговом заявлении которого было сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. 18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки.