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Вступление Украины в Евросоюз больше всего поддерживают в Португалии, меньше всего – в Венгрии – опрос

Заявку на вступление в ЕС Украина подала на четвертый день после начала полномасштабной войны с РФ
Заявку на вступление в ЕС Украина подала на четвертый день после начала полномасштабной войны с РФ
Фото: ЕРА

Больше всего вступление Украины в Европейский союз поддерживает население Португалии, Эстонии и Литвы. Об этом свидетельствует опрос Flash Eurobarometer, результаты которого опубликованы 5 мая на сайте Европейского союза (.pdf).

Респондентам задали вопрос, насколько они поддерживают вступление Украины в ЕС и когда она будет к этому готова.

В Португалии вариант ответа "полностью согласен" выбрали 48%, "скорее согласен" – еще 39%. Таким образом, общая поддержка португальцами вступления Украины в ЕС составила 87%.

В Эстонии этот показатель составил 83% (49% плюс 34%), в Литве – 82% (58% плюс 24%).

Наименьшую поддержку евроинтеграционных устремлений Украины продемонстрировала Венгрия – 48% (15% плюс 33%).

В среднем в странах Евросоюза полностью поддерживают вступление Украины в ЕС 30% граждан, частично поддерживают – 36%, "скорее не согласны" 12%, "полностью не согласны" 10%. Остальные 12% опрошенных не определились.

Скриншот: europa.eu
Скриншот: europa.eu

Исследование Flash Eurobarometer проводилось с 13-го по 20 апреля в 27 странах –членах Европейского союза методом онлайн-опроса.

Контекст:

Заявку на вступление в Европейский союз Украина подала 28 февраля, на четвертый день после начала масштабной войны с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к ЕС по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, в итоговом заявлении которого было сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. 18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки.

Теги: Португалия, Эстония, Литва, Венгрия, соцопрос, исследование, евроинтеграция, Европейский союз, Евросоюз, членство, ЕС
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