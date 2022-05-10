Глава МИД Украины: Если мы не получим статус кандидата в члены ЕС, это означает только одно – Европа пытается нас обмануть

Накануне, 9 мая во время выступления в Европарламенте президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять "несколько десятилетий", вместо этого он призвал к расширению сотрудничества с Киевом. Его предложение поддержал канцлер Германии Олаф Шольц.
Кулеба, комментируя слова Макрона, отметил, что у Украины три месяца назад "даже не было перспективы членства", а сейчас "они обсуждают, сколько времени это займет".
По словам главы МИД, альтернативные варианты интеграции Украины в европейское сообщество, о чем говорил Макрон, не могут заменить полноправное членство страны в ЕС.
"Если мы не получим статус кандидата [в члены ЕС], это означает только одно – Европа пытается нас обмануть", считает Кулеба, и Украина "не собирается это терпеть".
Глава МИД подчеркнул, что "Украина – единственное место в Европе, где люди умирают за ценности, на которых основан ЕС". И это, по его мнению, "следует уважать".
Заявку на вступление в Европейский союз Украина подала 28 февраля, на четвертый день после начала масштабной войны с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к ЕС по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, в итоговом заявлении которого было сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. 18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки.
9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС. В июне Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, сказал президент в вечернем видеообращении.