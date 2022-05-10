Глава МИД Украины: Если мы не получим статус кандидата в члены ЕС, это означает только одно – Европа пытается нас обмануть

Украина – единственное место в Европе, где люди умирают за ценности, на которых основан ЕС, отметил Кулеба Фото: EPA

Накануне, 9 мая во время выступления в Европарламенте президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять "несколько десятилетий", вместо этого он призвал к расширению сотрудничества с Киевом. Его предложение поддержал канцлер Германии Олаф Шольц.

Кулеба, комментируя слова Макрона, отметил, что у Украины три месяца назад "даже не было перспективы членства", а сейчас "они обсуждают, сколько времени это займет".

По словам главы МИД, альтернативные варианты интеграции Украины в европейское сообщество, о чем говорил Макрон, не могут заменить полноправное членство страны в ЕС.

"Если мы не получим статус кандидата [в члены ЕС], это означает только одно – Европа пытается нас обмануть", считает Кулеба, и Украина "не собирается это терпеть".

Глава МИД подчеркнул, что "Украина – единственное место в Европе, где люди умирают за ценности, на которых основан ЕС". И это, по его мнению, "следует уважать".