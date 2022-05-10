Макрон заявил, что присоединение Украины к ЕС требует времени, и предложил альтернативу. Шольц назвал идею интересной

Президент Франции отметил, что Украина "с ее борьбой и смелостью, сердцем уже член нашей Европы, нашей семьи, нашего союза", но отметил, что присоединение к ЕС требует времени.

"Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий [Украине] присоединиться, действительно займет несколько лет, возможно, несколько десятилетий", – сказал Макрон.

В связи с этим Макрон предложил создать новое, менее формальное политическое сообщество, которое помогло бы Украине быстрее интегрироваться в ЕС. Это сообщество также будет открыто для Великобритании, что позволит ей более активно участвовать в европейских делах после Brexit, добавил французский президент.

Его предложение поддержал канцлер Германии Олаф Шольц, о чем заявил на совместной пресс-конференции, видео которой опубликовал Елисейский дворец.

"Я хочу прямо сказать, что это очень интересное предложение для решения основных проблем, которые у нас есть", – сказал канцлер, которого цитирует ZDF.