Макрон заявил, что присоединение Украины к ЕС требует времени, и предложил альтернативу. Шольц назвал идею интересной

Президент Франции отметил, что Украина "с ее борьбой и смелостью, сердцем уже член нашей Европы, нашей семьи, нашего союза", но отметил, что присоединение к ЕС требует времени.
"Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий [Украине] присоединиться, действительно займет несколько лет, возможно, несколько десятилетий", – сказал Макрон.
В связи с этим Макрон предложил создать новое, менее формальное политическое сообщество, которое помогло бы Украине быстрее интегрироваться в ЕС. Это сообщество также будет открыто для Великобритании, что позволит ей более активно участвовать в европейских делах после Brexit, добавил французский президент.
Его предложение поддержал канцлер Германии Олаф Шольц, о чем заявил на совместной пресс-конференции, видео которой опубликовал Елисейский дворец.
"Я хочу прямо сказать, что это очень интересное предложение для решения основных проблем, которые у нас есть", – сказал канцлер, которого цитирует ZDF.
Заявку на вступление в Европейский союз Украина подала 28 февраля, на четвертый день после начала масштабной войны с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к ЕС по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, в итоговом заявлении которого было сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. 18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки.