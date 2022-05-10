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ПОЛИТИКА

Макрон заявил, что присоединение Украины к ЕС требует времени, и предложил альтернативу. Шольц назвал идею интересной

Заявку на вступление в Европейский союз Украина подала 28 февраля
Заявку на вступление в Европейский союз Украина подала 28 февраля
Фото: depositphotos.com

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать новый формат сотрудничества европейских государств, чтобы Украина и другие страны-соседи ЕС могли иметь альтернативные варианты интеграции в европейское сообщество. Об этом он сказал 9 мая во время в выступления в Европарламенте, его цитируют Bloomberg и BBC.

Президент Франции отметил, что Украина "с ее борьбой и смелостью, сердцем уже член нашей Европы, нашей семьи, нашего союза", но отметил, что присоединение к ЕС требует времени.

"Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий [Украине] присоединиться, действительно займет несколько лет, возможно, несколько десятилетий", – сказал Макрон.

В связи с этим Макрон предложил создать новое, менее формальное политическое сообщество, которое помогло бы Украине быстрее интегрироваться в ЕС. Это сообщество также будет открыто для Великобритании, что позволит ей более активно участвовать в европейских делах после Brexit, добавил французский президент.

Его предложение поддержал канцлер Германии Олаф Шольц, о чем заявил на совместной пресс-конференции, видео которой опубликовал Елисейский дворец.

"Я хочу прямо сказать, что это очень интересное предложение для решения основных проблем, которые у нас есть", – сказал канцлер, которого цитирует ZDF.

Контекст:

Заявку на вступление в Европейский союз Украина подала 28 февраля, на четвертый день после начала масштабной войны с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к ЕС по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, в итоговом заявлении которого было сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. 18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, Франция, Великобритания, евроинтеграция, Европейский союз, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
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