"Надеюсь, это не займет десятилетия". Президент Бундестага призвала ускорить процедуру вступления Украины в ЕС

Накануне, 8 мая глава немецкого парламента посетила Украину.
Бас призвала ускорить процедуру, "чтобы можно было увидеть перспективу".
По ее словам, "это очень, очень важно для Украины" – "чтобы у них была дорожная карта, график".
9 мая во время выступления в Европарламенте президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять "несколько десятилетий", вместо этого он призвал к расширению сотрудничества с Киевом. Его предложение поддержал канцлер Германии Олаф Шольц.
"Надеюсь, это не займет десятилетия", – сказала Бас, комментируя слова Макрона.
По словам главы немецкого парламента, сейчас надо посмотреть, как можно ускорить процедуры, чтобы возникла реальная перспектива для Украины.
При этом Бас настроена оптимистично, потому что в итоге в Европе все хотят, "чтобы Украина была принята в ЕС, чтобы сейчас дела пошли быстрее".
Президент Бундестага заверила, что ФРГ "всеми силами" поддерживает вступление Украины в ЕС, отмечал 8 мая после встречи с Бас премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Заявку на вступление в Европейский союз Украина подала 28 февраля, на четвертый день после начала масштабной войны с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к ЕС по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, в итоговом заявлении которого было сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. 18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС.