"Надеюсь, это не займет десятилетия". Президент Бундестага призвала ускорить процедуру вступления Украины в ЕС

Накануне, 8 мая глава немецкого парламента посетила Украину.

Бас призвала ускорить процедуру, "чтобы можно было увидеть перспективу".

По ее словам, "это очень, очень важно для Украины" – "чтобы у них была дорожная карта, график".

9 мая во время выступления в Европарламенте президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять "несколько десятилетий", вместо этого он призвал к расширению сотрудничества с Киевом. Его предложение поддержал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Надеюсь, это не займет десятилетия", – сказала Бас, комментируя слова Макрона.

По словам главы немецкого парламента, сейчас надо посмотреть, как можно ускорить процедуры, чтобы возникла реальная перспектива для Украины.

При этом Бас настроена оптимистично, потому что в итоге в Европе все хотят, "чтобы Украина была принята в ЕС, чтобы сейчас дела пошли быстрее".

Президент Бундестага заверила, что ФРГ "всеми силами" поддерживает вступление Украины в ЕС, отмечал 8 мая после встречи с Бас премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.