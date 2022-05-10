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"Надеюсь, это не займет десятилетия". Президент Бундестага призвала ускорить процедуру вступления Украины в ЕС

Бас 8 мая посетила Украину
Бас 8 мая посетила Украину
Фото: EPA

Евросоюз должен продолжать предлагать Украине реалистичные перспективы вступления в ЕС. Такое мнение 9 мая в эфире ZDF выразила президент Бундестага Бербель Бас.

Накануне, 8 мая глава немецкого парламента посетила Украину.

Бас призвала ускорить процедуру, "чтобы можно было увидеть перспективу".

По ее словам, "это очень, очень важно для Украины" – "чтобы у них была дорожная карта, график".

9 мая во время выступления в Европарламенте президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять "несколько десятилетий", вместо этого он призвал к расширению сотрудничества с Киевом. Его предложение поддержал канцлер Германии Олаф Шольц.    

"Надеюсь, это не займет десятилетия", – сказала Бас, комментируя слова Макрона.

По словам главы немецкого парламента, сейчас надо посмотреть, как можно ускорить процедуры, чтобы возникла реальная перспектива для Украины.

При этом Бас настроена оптимистично, потому что в итоге в Европе все хотят, "чтобы Украина была принята в ЕС, чтобы сейчас дела пошли быстрее".

Президент Бундестага заверила, что ФРГ "всеми силами" поддерживает вступление Украины в ЕС, отмечал 8 мая после встречи с Бас премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Контекст:

Заявку на вступление в Европейский союз Украина подала 28 февраля, на четвертый день после начала масштабной войны с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к ЕС по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, в итоговом заявлении которого было сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. 18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Теги: Германия, Украина, Франция, ФРГ, евроинтеграция, Бундестаг, Европейский союз, парламент, Европа, президент, Евросоюз, дорожная карта, Эммануэль Макрон, вступ, перспективы, членство, ЕС, Бербель Бас
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