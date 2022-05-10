"Слишком щедрый подарок Путину". Непринятие шестого санкционного пакета продемонстрирует раскол в ЕС, заявил Кулеба

Кулеба после встречи с Бербок поблагодарил Германию за позицию по нефтяному эмбарго Фото: EPA

"Сейчас продолжаются дискуссии внутри ЕС, как преодолеть венгерское вето на шестой санкционный пакет. Это внутреннее дело ЕС – как найти это решение. Но я думаю, в интересах самого ЕС это решение найти, потому что в случае непринятия шестого санкционного пакета это будет слишком щедрым подарком Путину не только с точки зрения санкций, которые не будут применены, но и с точки зрения демонстрации раскола и в самом ЕС", – сказал Кулеба.

Он поблагодарил Германию за поддержку введения нефтяного эмбарго и участие в преодолении венгерского вето на это эмбарго.