"Слишком щедрый подарок Путину". Непринятие шестого санкционного пакета продемонстрирует раскол в ЕС, заявил Кулеба

"Сейчас продолжаются дискуссии внутри ЕС, как преодолеть венгерское вето на шестой санкционный пакет. Это внутреннее дело ЕС – как найти это решение. Но я думаю, в интересах самого ЕС это решение найти, потому что в случае непринятия шестого санкционного пакета это будет слишком щедрым подарком Путину не только с точки зрения санкций, которые не будут применены, но и с точки зрения демонстрации раскола и в самом ЕС", – сказал Кулеба.
Он поблагодарил Германию за поддержку введения нефтяного эмбарго и участие в преодолении венгерского вето на это эмбарго.
"Мы понимаем, что это было непростое решение для Германии, но она его приняла, понимая, что не может продолжаться ситуация, когда одной рукой ЕС поддерживает Украину, а другой – на десятки миллиардов евро финансирует российскую военную машину, оплачивая российские нефть и газ", – отметил Кулеба.
Он также подчеркнул, что членство Украины в ЕС – это "вопрос войны и мира в Европе". Министр считает, что одна из причин, по которой началась война, – "Путин был уверен, что Украина не нужна Европе".
Контекст:
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии, а также Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.
Эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ Евросоюз ввел 8 апреля.
Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считались Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.
8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.