Глава МИД Германии: Нужно свести зависимость от энергоносителей РФ к нулю

"Мы более чем четко поняли, что экономическая зависимость не может быть безопасной, если для агрессора безразлична судьба своего народа. Нужно свести зависимость от российских энергоносителей к нулю, навсегда. Мы не можем изменить географию в Европе, но после 24 февраля не может быть взаимопонимания с Россией, нельзя ни на шаг отступить от санкций", – сказала Бербок.
Она также подчеркнула, что Германия, "без сомнения, будет стоять на стороне Украины и свободного Киева".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Главным противником введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России только Венгрия.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели США, Канада и Австралия, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей.
Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.
После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.
Президент Украины считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".
8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не касается газа и нефти.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в шестом пакете санкций расширит список российских банков, которые отключат от международной платежной системы SWIFT, и введет ограничения для энергетического сектора РФ.
Однако 8 мая Евросоюз не смог согласовать новый пакет санкций против РФ из-за позиции Венгрии по вопросу нефтяного эмбарго, сообщило агентство Bloomberg.