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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Германии: Нужно свести зависимость от энергоносителей РФ к нулю

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Бербок подчеркнула, что Германия, "без сомнения, будет стоять на стороне Украины"
Бербок подчеркнула, что Германия, "без сомнения, будет стоять на стороне Украины"
Фото: EPA

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в Германии планируют полный отказ от энергоресурсов РФ. Об этом она сказала на брифинге в Киеве, который транслировал МИД Украины.

"Мы более чем четко поняли, что экономическая зависимость не может быть безопасной, если для агрессора безразлична судьба своего народа. Нужно свести зависимость от российских энергоносителей к нулю, навсегда. Мы не можем изменить географию в Европе, но после 24 февраля не может быть взаимопонимания с Россией, нельзя ни на шаг отступить от санкций", – сказала Бербок.

Она также подчеркнула, что Германия, "без сомнения, будет стоять на стороне Украины и свободного Киева".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Главным противником введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России только Венгрия.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели СШАКанада и Австралия, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей.

Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

Президент Украины считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не касается газа и нефти.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в шестом пакете санкций расширит список российских банков, которые отключат от международной платежной системы SWIFT, и введет ограничения для энергетического сектора РФ.

Однако 8 мая Евросоюз не смог согласовать новый пакет санкций против РФ из-за позиции Венгрии по вопросу нефтяного эмбарго, сообщило агентство Bloomberg.

Теги: Россия, Германия, санкции, энергетика, эмбарго, война России против Украины, нефтепродукты, российский газ, Анналена Бербок
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