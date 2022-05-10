Глава МИД Германии: Нужно свести зависимость от энергоносителей РФ к нулю

Бербок подчеркнула, что Германия, "без сомнения, будет стоять на стороне Украины" Фото: EPA

"Мы более чем четко поняли, что экономическая зависимость не может быть безопасной, если для агрессора безразлична судьба своего народа. Нужно свести зависимость от российских энергоносителей к нулю, навсегда. Мы не можем изменить географию в Европе, но после 24 февраля не может быть взаимопонимания с Россией, нельзя ни на шаг отступить от санкций", – сказала Бербок.

Она также подчеркнула, что Германия, "без сомнения, будет стоять на стороне Украины и свободного Киева".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Главным противником введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России только Венгрия.