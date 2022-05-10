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ПОЛИТИКА

Если Украина все еще хочет вступить в НАТО, мы не против – посол Венгрии

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Венгрия "никогда не была против" стремления Украины вступить в НАТО, отметил Ийдярто
Венгрия "никогда не была против" стремления Украины вступить в НАТО, отметил Ийдярто
Фото: EPA

Венгрия "никогда не была против" вступления Украины в НАТО и "не будет против", если Украина решит присоединиться к Североатлантическому союзу.

О этом в эфире телеканала "Еспресо" заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто. Видеозапись его интервью опубликована 8 мая в Telegram СМИ.

Ийдярто спросили, какова официальная позиция Венгрии по поводу возможного вступления Украины в НАТО.

Дипломат ответил, что "этот вопрос часто порождал недоразумения между украинской общественностью и, скажем, венгерским политикумом".

"Мы никогда не блокировали стремление Украины вступить в НАТО. Мы блокировали две вещи – это языковой вопрос и вопросы образования. Их решали на политическом уровне в некоторых институтах НАТО. В частности, министры иностранных дел и министры обороны. Это был сигнал, не очень хороший сигнал, – сказал Ийдярто. – Впрочем, у нас не было другого выбора, чтобы сказать Украине о том, что НАТО – это не просто военная организация. Она занимается другими вопросами, в частности, правами человека, правами национальных меньшинств. Уважение таких прав лежит в основе философии Альянса".

Но "если говорить о стремлении Украины вступить в НАТО", отметил посол, то Венгрия "никогда не была против этого".

"Поэтому если Украина все еще хочет вступить в ряды Альянса, мы не будем против этого", – резюмировал Ийдярто.

Украина на протяжении последних лет стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина пока не получила.

Контекст:

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

Теги: Украина, НАТО, образование, посольство, Венгрия, Будапешт, закон, школы, интервью, Иштван Ийдярто, вступ, посол, членство, язык
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