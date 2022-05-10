Если Украина все еще хочет вступить в НАТО, мы не против – посол Венгрии

Венгрия "никогда не была против" стремления Украины вступить в НАТО, отметил Ийдярто Фото: EPA

О этом в эфире телеканала "Еспресо" заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто. Видеозапись его интервью опубликована 8 мая в Telegram СМИ.

Ийдярто спросили, какова официальная позиция Венгрии по поводу возможного вступления Украины в НАТО.

Дипломат ответил, что "этот вопрос часто порождал недоразумения между украинской общественностью и, скажем, венгерским политикумом".

"Мы никогда не блокировали стремление Украины вступить в НАТО. Мы блокировали две вещи – это языковой вопрос и вопросы образования. Их решали на политическом уровне в некоторых институтах НАТО. В частности, министры иностранных дел и министры обороны. Это был сигнал, не очень хороший сигнал, – сказал Ийдярто. – Впрочем, у нас не было другого выбора, чтобы сказать Украине о том, что НАТО – это не просто военная организация. Она занимается другими вопросами, в частности, правами человека, правами национальных меньшинств. Уважение таких прав лежит в основе философии Альянса".

Но "если говорить о стремлении Украины вступить в НАТО", отметил посол, то Венгрия "никогда не была против этого".

"Поэтому если Украина все еще хочет вступить в ряды Альянса, мы не будем против этого", – резюмировал Ийдярто.

Украина на протяжении последних лет стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина пока не получила.