Кулеба: Никого не удивляет то, какая страна заблокировала присоединение Украины к киберцентру НАТО. Но Украина не будет идти на уступки

Кулеба: У нас нет другого пути, кроме как работать над разблокированием этого процесса Фото: EPA

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 3 февраля сообщал, что Украина не смогла стать участником Объединенного центра передовых технологий по киберобороне при НАТО, куда летом 2021 года подала заявку на вступление. По информации "Европейской правды", присоединение к киберцентру заблокировала Венгрия.

"Что касается киберцентра НАТО, думаю, что название страны, которая заблокировала наше присоединение, никого не удивляет в этой истории. Но у нас нет другого пути, кроме как работать над разблокированием этого процесса. Но мы не будем поступаться собственными интересами, мы не будем платить никакую цену, чтобы этот процесс был разблокирован", – сказал Кулеба.