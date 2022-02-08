ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба: Никого не удивляет то, какая страна заблокировала присоединение Украины к киберцентру НАТО. Но Украина не будет идти на уступки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: У нас нет другого пути, кроме как работать над разблокированием этого процесса
Кулеба: У нас нет другого пути, кроме как работать над разблокированием этого процесса
Фото: EPA

Украина не будет поступаться своими интересами, чтобы разблокировать присоединение к киберцентру НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля в эфире канала ICTV.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 3 февраля сообщал, что Украина не смогла стать участником Объединенного центра передовых технологий по киберобороне при НАТО, куда летом 2021 года подала заявку на вступление. По информации "Европейской правды", присоединение к киберцентру заблокировала Венгрия.

"Что касается киберцентра НАТО, думаю, что название страны, которая заблокировала наше присоединение, никого не удивляет в этой истории. Но у нас нет другого пути, кроме как работать над разблокированием этого процесса. Но мы не будем поступаться собственными интересами, мы не будем платить никакую цену, чтобы этот процесс был разблокирован", – сказал Кулеба.

Контекст:

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в 2017 году закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

Осенью 2020 года отношения между странами обострились после того, как министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Украина запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, МИД Украины, Венгрия, Дмитрий Кулеба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Румынии состоялась премьера спектакля Жолдака по пьесе Ибсена "Женщина с моря". Фото
В Румынии состоялась премьера спектакля Жолдака по пьесе Ибсена "Женщина с моря". Фото
"Не надо ребенка уродовать!", "В ходячий колтун превратится". Волочкова показала, как стал выглядеть недавно приобретенный ею кот
"Не надо ребенка уродовать!", "В ходячий колтун превратится". Волочкова показала, как стал выглядеть недавно приобретенный ею кот
"Люблю звездную клубничку". Сумская заявила, что ее личный аккаунт в Telegram взломали, и попросила не отвечать на сообщения
"Люблю звездную клубничку". Сумская заявила, что ее личный аккаунт в Telegram взломали, и попросила не отвечать на сообщения
"Шикарная женщина с шикарной фигурой и красивыми ножками". 39-летняя Мейхер снялась в разных позах
"Шикарная женщина с шикарной фигурой и красивыми ножками". 39-летняя Мейхер снялась в разных позах
"Можно и до 70, но охладел". Наташа Королева заявила, что ее 51-летний муж завершил карьеру стриптизера
"Можно и до 70, но охладел". Наташа Королева заявила, что ее 51-летний муж завершил карьеру стриптизера
"О боги, это очень красиво", "Кошечка". Дорофеева снялась в миниатюрном топе
"О боги, это очень красиво", "Кошечка". Дорофеева снялась в миниатюрном топе
20-летняя дочь Немцова спустя девять месяцев после развода показала нового жениха
20-летняя дочь Немцова спустя девять месяцев после развода показала нового жениха
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот
Энистон и Сэндлер приступили к съемкам во второй части "Загадочного убийства"
Энистон и Сэндлер приступили к съемкам во второй части "Загадочного убийства"
"Они идеальны". Тринчер в джакузи показала, как выглядит ее грудь после увеличения
"Они идеальны". Тринчер в джакузи показала, как выглядит ее грудь после увеличения
"Жестокое решение, но ты быстро поправишься". Подруга 56-летней Писанки накануне ее операции попросила помолиться за ведущую
"Жестокое решение, но ты быстро поправишься". Подруга 56-летней Писанки накануне ее операции попросила помолиться за ведущую
"Лучше, чем шпагат с Мальдив", Полет из гнезда кукушки". Волочкова показала растяжку в прыжке
"Лучше, чем шпагат с Мальдив", Полет из гнезда кукушки". Волочкова показала растяжку в прыжке
Брежнева отреагировала на выступление дочери Константина Меладзе от первого брака на шоу "Голос країни"
Брежнева отреагировала на выступление дочери Константина Меладзе от первого брака на шоу "Голос країни"
"Очень зря!", "Зачем вам это?" 41-летняя Семенович сделала пластическую операцию
"Очень зря!", "Зачем вам это?" 41-летняя Семенович сделала пластическую операцию
"Какая классная". Возлюбленная Немцова Дурицкая открыла показ на Ukrainian Fashion Week
"Какая классная". Возлюбленная Немцова Дурицкая открыла показ на Ukrainian Fashion Week
"Любит всем сердцем". 42-летний Узелков, решивший жениться во второй раз, сделал новое заявление
"Любит всем сердцем". 42-летний Узелков, решивший жениться во второй раз, сделал новое заявление
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (84424)
2
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей (45249)
3
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра (40779)
4
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди (38771)
5
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника (37847)
6
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах (37668)
7
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз (36761)
8
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших (31614)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS