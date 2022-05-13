Кулеба призвал G7 передать для восстановления Украины зарубежные активы России

"Сегодня я попросил страны "Группы семи" принять законодательство и процедуры, необходимые для конфискации российских суверенных активов и передачи их Украине. [...] Канада уже сделала это, и у меня есть ощущение, что другие страны придут к этому скорее раньше, чем позже. Мы говорим о сотнях миллиардов долларов. Россия должна заплатить", – сказал Кулеба.

В Instagram украинский дипломат уточнил, что "сотни миллиардов долларов и евро" Украина сможет использовать для своего восстановления.

"Также мы обсудили пути, которые помогут предотвратить глобальный продовольственный кризис, введение новых жестких санкций против РФ и предоставление Украине статуса страны – кандидата на членство в ЕС", – рассказал Кулеба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Война России против Украины. Главное (обновляется)