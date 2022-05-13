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Кулеба призвал G7 передать для восстановления Украины зарубежные активы России

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Кулеба говорит о "сотнях миллиардов долларов и евро"
Кулеба говорит о "сотнях миллиардов долларов и евро"
Фото: ЕРА

13 марта в Германии на встрече с представителями стран "Большой семерки" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил о конфискации российских активов в пользу разрушенной войной экономики Украины. Об этом на полях встречи сообщил журналистам сам министр, информирует "Европейская правда".

"Сегодня я попросил страны "Группы семи" принять законодательство и процедуры, необходимые для конфискации российских суверенных активов и передачи их Украине. [...] Канада уже сделала это, и у меня есть ощущение, что другие страны придут к этому скорее раньше, чем позже. Мы говорим о сотнях миллиардов долларов. Россия должна заплатить", – сказал Кулеба.

В Instagram украинский дипломат уточнил, что "сотни миллиардов долларов и евро" Украина сможет использовать для своего восстановления.

"Также мы обсудили пути, которые помогут предотвратить глобальный продовольственный кризис, введение новых жестких санкций против РФ и предоставление Украине статуса страны – кандидата на членство в ЕС", – рассказал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения России в Украину 24 февраля Евросоюз и его союзники заморозили около $300 млрд валютных резервов Центробанка России. 15 марта советник президента Украины Олег Устенко в эфире национального телемарафона сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины" ,– подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада. 

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Группа американских сенаторов подала законопроект, который должен заблокировать не только валютные, но и золотые запасы РФ за рубежом.

Теги: Россия, Канада, санкции, война, экономика, оккупация, Дмитрий Кулеба, законодательство, российская агрессия, война России против Украины, активы, дипломаты, конфискация, репарации
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