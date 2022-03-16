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ВОЙНА В УКРАИНЕ

$300 млрд российского Центробанка заморожены для Украины – советник Зеленского

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Устенко: Есть $300 млрд, которые уже зарезервированы для нас это средства от Центрального банка России, которые находятся на счетах за пределами России
Устенко: Есть $300 млрд, которые уже зарезервированы для нас – это средства от Центрального банка России, которые находятся на счетах за пределами России
Фото: lb.ua

$300 млрд, которые заморожены на счетах Центробанка России на границей, зарезервированы для Украины. Об этом советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко сказал в эфире национального телемарафона 15 марта, трансляцию вел канал "Рада".

"В предыдущем году мы с вами заработали почти $200 млрд нашего валового внутреннего продукта – это 2,5 года жизни страны. Но есть $300 млрд, которые уже зарезервированы для нас – это средства от Центрального банка России, которые находятся на счетах за пределами России и которые будут поступать нам. Это средства, которые будут дополнительно поступать в фонд, которые будут поступать от арестованного имущества российской так называемой элиты близкого путинского и дальнего путинского круга, которое дальше будет продаваться на рынке", – рассказал он. 

Речь идет об арестованных золотовалютных резервах РФ за рубежом. 13 марта глава минфина России Антон Силуанов говорил, что РФ потеряла контроль над ними

Кроме того, Устенко говорит, что сейчас "достаточно активно" разрабатываются схемы продажи имущества российских олигархов, которое заморожено в западных странах. 

"По части этого имущества будут выпущены так называемые долговые обязательства, бонды. То есть имущество можно не трогать. Например, если речь идет о футбольном клубе, известном в Англии, права на который арестованы, то можно его сейчас не продавать. Можно выпустить ценные бумаги, бонды – купить их, а потом продать этот клуб и вернуть средства бондами, но средства от проданных бондов зайдут в фонд, который формируется для восстановления Украины", – пояснил он. 

Устенко не озвучил название клуба, но Великобритания 10 марта из-за агрессии РФ против Украины заморозила активы Романа Абрамовича (его назвали прокремлевским олигархом). Продажа принадлежащего ему клуба "Челси" заблокирована, но ВВС считает, что клуб может быть продан при условии, если средства от продажи не будут переданы Абрамовичу. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По предварительной оценке украинского правительства, потери Украины из-за нападения России составляют более $500 млрд 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: экономика, Олег Устенко, золотовалютные резервы, российская агрессия, война России против Украины
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