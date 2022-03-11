Правительство Великобритании может в будущем позволить Абрамовичу продать "Челси" – СМИ

Клуб может проводить матчи и выплачивать зарплату всем сотрудникам, включая игроков и тренеров. Лицензия запрещает продажу или покупку новых игроков. Вещатели могут транслировать любые матчи с участием клуба.
BBC Sport сообщает, что санкции на данный момент исключают любую перспективу продажи клуба.
Но, как считают в телерадиокорпорации, правительство Великобритании открыто в будущем для рассмотрения лицензии, которая позволила бы продать клуб, но с условиями, что выручка не могла бы перейти к Абрамовичу. Они считают, что для продолжения деятельности клуба лучше всего будет, если он будет продан.
Война России против Украины. Главное
Абрамович купил "Челси" в 2003 году за £140 млн ($223 млн на тот момент), уточнил "Интерфакс".
10 марта Великобритания ввела санкции против семи человек, в том числе – против Абрамовича, из-за вторжения России в Украину. Его активы в Великобритании будут заморожены.
Перед введением санкций, 2 марта, Абрамович объявил о намерении продать "Челси".
Проживающий в США швейцарский миллиардер Хансйорг Висс сообщил швейцарской газете Blick, что ему "и еще трем людям" 1 марта поступило предложение купить клуб. Он сказал, что "Абрамович пытается продать все свои виллы в Англии, он также хочет быстро избавиться от "Челси". Но, по словам швейцарского бизнесмена, Абрамович в настоящее время "требует [за "Челси"] слишком многого".
Associated Press сообщило, ссылаясь на информацию одного из потенциальных покупателей, что Абрамович хочет получить за клуб не менее $2,5 млрд.