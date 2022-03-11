Правительство Великобритании может в будущем позволить Абрамовичу продать "Челси" – СМИ

Клуб может проводить матчи и выплачивать зарплату всем сотрудникам, включая игроков и тренеров. Лицензия запрещает продажу или покупку новых игроков. Вещатели могут транслировать любые матчи с участием клуба.

BBC Sport сообщает, что санкции на данный момент исключают любую перспективу продажи клуба.

Но, как считают в телерадиокорпорации, правительство Великобритании открыто в будущем для рассмотрения лицензии, которая позволила бы продать клуб, но с условиями, что выручка не могла бы перейти к Абрамовичу. Они считают, что для продолжения деятельности клуба лучше всего будет, если он будет продан.

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