Из-за российской агрессии в Украине погибло 227 детей, минимум 420 ранены – Офис генпрокурора

Больше всего детей в результате агрессии РФ пострадало в Донецкой области Фото: depositphotos.com

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомирской – 15.

"12 мая в медицинском заведении скончался 12-летний мальчик, который был тяжело ранен 1 мая во время обстрела г.Попасна Луганской области", – проинформировали в ведомстве.

Кроме этого, из-за бомбардировок и обстрелов со стороны вооруженных сил РФ повреждены 1748 учебных заведени, 144 из них разрушены полностью.

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