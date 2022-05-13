ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине за время полномасштабного вторжения РФ пострадали почти 650 детей – Офис генпрокурора

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жертвами российских оккупантов стали, как минимум, 226 украинских детей
Жертвами российских оккупантов стали, как минимум, 226 украинских детей
Фото: depositphotos.com

В Украине за время полномасштабного вторжения РФ пострадали почти 646 детей. Об этом в Telegram сообщил Офис генпрокурора.

По состоянию на утро 13 мая жертвами российских оккупантов стали, как минимум, 226 украинских детей, еще 420 получили ранения.

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа в зонах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях Украины.

Больше всего детей пострадало в Донецкой – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17 и Житомирской областях – 15, а также в Киеве – 16.

"12 мая военные РФ совершили обстрел вблизи села Добрянка Бериславского района Херсонской области. В результате получил ранение девятилетний мальчик. Также 12 мая оккупанты из системы залпового огня "Град" возле села Карьерное Бериславского района Херсонской области обстреляли колонну гражданских автомобилей, выходившую из оккупированной территории Херсонской области. Ранение получил 10-летний ребенок в одном из автомобилей... Стало известно, что 10 марта в результате обстрела Мариуполя Донецкой области получила ранение 17-летняя девушка", – говорится в сообщении.

В результате бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1721 учебное заведение. 139 из них полностью разрушены.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, жертвы, дети, обстрелы, война России против Украины, ребенок, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осадчая после возвращения в Киев: Хочу научиться стрелять
Осадчая после возвращения в Киев: Хочу научиться стрелять
Экс-супруг Ани Лорак страстно поцеловал свою невесту в губы на виду у других людей. Фото
Экс-супруг Ани Лорак страстно поцеловал свою невесту в губы на виду у других людей. Фото
  На фестивале в Каннах покажут фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса
  На фестивале в Каннах покажут фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса
50-летняя Орбакайте, оставшаяся в РФ, продефилировала в ультрамини с глубоким декольте
50-летняя Орбакайте, оставшаяся в РФ, продефилировала в ультрамини с глубоким декольте
"Конечно, я не так представляла ее день рождения". Дочь поддерживающей Путина Егоровой показала своего младшего ребенка
"Конечно, я не так представляла ее день рождения". Дочь поддерживающей Путина Егоровой показала своего младшего ребенка
Ричард Гир выставил на продажу свой кабриолет, чтобы помочь Украине
Ричард Гир выставил на продажу свой кабриолет, чтобы помочь Украине
"Надеюсь, что скоро "Динамо" и "Шахтер" встретятся на стадионах мирной Украины". Ахметов поздравил Суркиса с 95-летием ФК "Динамо"
"Надеюсь, что скоро "Динамо" и "Шахтер" встретятся на стадионах мирной Украины". Ахметов поздравил Суркиса с 95-летием ФК "Динамо"
Стало известно, под каким номером Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Полный список участников
Стало известно, под каким номером Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Полный список участников
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо
"По дороге я плакала. Я практически выла". Мишина рассказала, как выезжала из Украины
"По дороге я плакала. Я практически выла". Мишина рассказала, как выезжала из Украины
  "Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ
  "Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ
Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список
Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список
Алина ГРЕЧАНАЯ
  "Сколько еще ей нужно тех проклятых денег?" Суханов заявил, что Повалий, которая пела перед оккупантами, представляет интерес для психиатров
  "Сколько еще ей нужно тех проклятых денег?" Суханов заявил, что Повалий, которая пела перед оккупантами, представляет интерес для психиатров
"Я в восторге". 37-летняя дочь Оззи Осборна сообщила, что вскоре впервые станет матерью
"Я в восторге". 37-летняя дочь Оззи Осборна сообщила, что вскоре впервые станет матерью
"Я закопался и в шапке". Служащий в теробороне Юрий Луценко показал фото из окопа
"Я закопался и в шапке". Служащий в теробороне Юрий Луценко показал фото из окопа
  "Он уже возглавляет всю тероборону своего района". Полякова, которая уехала с детьми во Францию, рассказала, когда в последний раз виделась с мужем
  "Он уже возглавляет всю тероборону своего района". Полякова, которая уехала с детьми во Францию, рассказала, когда в последний раз виделась с мужем
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ (538366)
2
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует (175506)
3
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (144691)
4
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью" (132069)
5
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера (100068)
6
"Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ (86257)
7
74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото (42358)
8
"Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем (42111)
 
 
 
 