В Украине за время полномасштабного вторжения РФ пострадали почти 650 детей – Офис генпрокурора

По состоянию на утро 13 мая жертвами российских оккупантов стали, как минимум, 226 украинских детей, еще 420 получили ранения.

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа в зонах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях Украины.

Больше всего детей пострадало в Донецкой – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17 и Житомирской областях – 15, а также в Киеве – 16.

"12 мая военные РФ совершили обстрел вблизи села Добрянка Бериславского района Херсонской области. В результате получил ранение девятилетний мальчик. Также 12 мая оккупанты из системы залпового огня "Град" возле села Карьерное Бериславского района Херсонской области обстреляли колонну гражданских автомобилей, выходившую из оккупированной территории Херсонской области. Ранение получил 10-летний ребенок в одном из автомобилей... Стало известно, что 10 марта в результате обстрела Мариуполя Донецкой области получила ранение 17-летняя девушка", – говорится в сообщении.

В результате бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1721 учебное заведение. 139 из них полностью разрушены.

Война России против Украины. Главное (обновляется)