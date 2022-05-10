Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибло 226 детей, 416 ранены – Офис генпрокурора

"По состоянию на утро 10 мая официальное число детей-жертв не изменилось – 226. Возросло количество раненых – 416. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

"8 мая в результате вражеских обстрелов крылатыми ракетами населенного пункта Новая Дофиновка Одесского района Одесской области получила ранение 17-летняя девушка", – говорится в сообщении.

Кроме этого, из-за обстрелов и бомбардировок повреждено 1657 учебных заведений, 132 из них разрушены полностью.

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