"Я приняла одно из самых сложных решений". Ефросинина рассказала, почему решила покинуть Украину вместе с детьми и собакой

"Впервые в жизни я почувствовала себя плохой матерью месяц назад. Я видела, как страдают мои дети в бомбоубежищах каждую ночь, но отказывалась покидать Украину – меня держал долг перед страной и людьми, которым, как я была убеждена, я нужнее. Нужнее, чем своим детям, которые всегда все понимали, во все времена понимали: у мамы есть дело! И вот ракетные удары во Львове, мой сын плачет во сне: "Я не пойду ни в какое убежище, я не могу, хочу спать, пускай меня убьет бомбой, не пойду". И я приняла решение, пожалуй, одно из самых сложных в своей жизни: я выбрала своих детей, выбрала их здоровье и безопасность", – рассказала Ефросинина.
Ведущая призналась, что, покидая Украину, они взяли с собой собаку по кличке Ялта.
"Саша спросил: "Мы уезжаем, чтобы не погибнуть, так что, мы оставим тут Ясю одну, погибать?" Теперь мы всегда, тупо всегда, все вместе, все в шерсти и все делаем сообща! И сообща с самого первого дня войны и до этой секунды мы трое не хотим, чтобы кто-то умирал. Я не хочу постить никаких наших красивых фото или даже селфи, потому что мое сердце сейчас со всеми украинскими матерями, у которых жизнь забрала все, но оставила детей! А мои молитвы и слезы навсегда с теми матерями, которые своих детей в этой войне похоронили", – написала ведущая.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. После начала войны она вместе с детьми переехала в западную часть Украины. Ведущая стала волонтером и помогала переселенцам во Львове.