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09 мая, 2022
 
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"Я приняла одно из самых сложных решений". Ефросинина рассказала, почему решила покинуть Украину вместе с детьми и собакой

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Ефросинина: Мои молитвы и слезы навсегда с теми матерями, которые своих детей в этой войне похоронили
Ефросинина: Мои молитвы и слезы навсегда с теми матерями, которые своих детей в этой войне похоронили
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая и волонтер Маша Ефросинина заявила, что во время войны ей пришлось выбирать между материнством и долгом перед страной. Об этом она написала 8 мая в Instagram.

"Впервые в жизни я почувствовала себя плохой матерью месяц назад. Я видела, как страдают мои дети в бомбоубежищах каждую ночь, но отказывалась покидать Украину  меня держал долг перед страной и людьми, которым, как я была убеждена, я нужнее. Нужнее, чем своим детям, которые всегда все понимали, во все времена понимали: у мамы есть дело! И вот ракетные удары во Львове, мой сын плачет во сне: "Я не пойду ни в какое убежище, я не могу, хочу спать, пускай меня убьет бомбой, не пойду". И я приняла решение, пожалуй, одно из самых сложных в своей жизни: я выбрала своих детей, выбрала их здоровье и безопасность", – рассказала Ефросинина.

Ведущая призналась, что, покидая Украину, они взяли с собой собаку по кличке Ялта.

"Саша спросил: "Мы уезжаем, чтобы не погибнуть, так что, мы оставим тут Ясю одну, погибать?" Теперь мы всегда, тупо всегда, все вместе, все в шерсти и все делаем сообща! И сообща с самого первого дня войны и до этой секунды мы трое не хотим, чтобы кто-то умирал. Я не хочу постить никаких наших красивых фото или даже селфи, потому что мое сердце сейчас со всеми украинскими матерями, у которых жизнь забрала все, но оставила детей! А мои молитвы и слезы навсегда с теми матерями, которые своих детей в этой войне похоронили", – написала ведущая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. После начала войны она вместе с детьми переехала в западную часть Украины. Ведущая стала волонтером и помогала переселенцам во Львове.

Теги: дети, война России против Украины, Маша Ефросинина
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