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08 мая, 2022
 
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Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой

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Разумков: День матери прекрасный повод еще раз выразить невероятную благодарность и любовь женщине, подарившей жизнь
Разумков: День матери – прекрасный повод еще раз выразить невероятную благодарность и любовь женщине, подарившей жизнь
Фото: dmytro.razumkov / Instagram

Глава межфракционного объединения "Разумная политика", бывший спикер Рады Дмитрий Разумков 8 мая, в международный День матери, опубликовал в Facebook фото, на котором запечатлен вместе с матерью, народной артисткой Украины Натальей Кудрей.

Мать и сын позировали на фоне цветущей яблони, во время съемки Наталья Кудря держала в руках букет тюльпанов.

"Мама – самый дорогой и самый родной человек в мире. Она всегда поймет, она рядом и в самые радостные, и в самые трудные моменты жизни. Кажется, что для мамы нет невозможного, когда речь идет о ее ребенке. День матери – прекрасный повод еще раз выразить невероятную благодарность и любовь женщине, подарившей жизнь", – написал Разумков.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1992320784309235&id=100005939985790

Контекст:

Дмитрий Разумков родился в 1983 году в городе Бердичев Житомирской области. Его родители – политик Александр Разумков и актриса Наталья Кудря. С 1987 года она выступает на сцене Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки. Актриса снималась в фильмах "За двумя зайцами" (2003), "Подкидыши" (2016), сериале "Возвращение Мухтара" (2006) и других.

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021-го. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Теги: семья, Дмитрий Разумков, День матери
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