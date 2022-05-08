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08 мая, 2022
 
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"Мама, я вернусь. Но только после победы Украины". Как украинские знаменитости поздравили своих мам в День матери

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фронтмен Kalush Orchestra Псюк на "Евровидении 2022" в Турине споет песню, посвященную своей матери
Фронтмен Kalush Orchestra Псюк на "Евровидении 2022" в Турине споет песню, посвященную своей матери
Фото: kalush.official / Instagram

8 мая в Украине отмечается международный День матери. Издание "ГОРДОН" собрало фотографии украинских знаменитостей, на которых они запечатлены со своими мамами.

Актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Ирина Сопонару редко делится с подписчиками совместными фото со своей матерью Тамарой Сопонару, но в этот день разместила селфи, на котором запечатлена вместе с ней на фоне ночного города.

"Люблю и скучаю", – подписала снимок актриса.

Украинский ведущий Александр Педан опубликовал в Instagram семейное фото, на котором запечатлен вместе с матерью, женой и сыном.

"Наши мамы – пример смелости, стойкости и настоящей силы. Они рожают в убежищах, вывозят под обстрелами своих детей и воспитывают будущее поколение, пока отцы на войне. В этот день должны звучать слова благодарности матерям, ведь они наши самые родные люди в этом мире", – написал он.

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская опубликовала серию совместных фото со свой матерью Галиной Боржемской.

"Быть мамой во время войны – это отвага, нежность и любовь. Быть мамой на войне – это думать только о безопасности для детей. Это чрезвычайная ответственность и сила духа. Мамочки, спасибо. Моя родная, люблю тебя", – подписала снимки Боржемская.

Украинский ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво в День матери поделился с подписчиками архивными снимками, на которых запечатлен со своей матерью, которая проживает в Колумбии.

"Мама, я вернусь. Но только после победы Украины. С днем матери, моя хорошая. Спасибо, что я есть на этом свете", – подписал он снимки.

https://www.facebook.com/HectorJimenezBravo/posts/568858961278751

Фронтмен украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк в День матери разместил совместное фото со своей матерью Стефанией. Песню Stefania, с которой коллектив выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" в Турине (Италия), певец посвятил ей.

Контекст:

День матери – международный праздник, который отмечается ежегодно во второе воскресенье мая.

Теги: Александр Педан, Марина Боржемская, День матери, Ирина Сопонару
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