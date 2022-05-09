"После 100 дней интенсивной терапии наша девочка наконец-то дома". Чопра впервые показала дочь, рожденную суррогатной матерью

Это первое совместное фото пары с дочерью.

"После более чем 100 дней в отделении интенсивной терапии наша маленькая девочка наконец-то дома. Путь каждой семьи уникален и требует определенного уровня веры, и хотя у нас были сложные несколько месяцев, оглядываясь назад, становится совершенно ясно, насколько ценен и совершенен каждый момент. Мы очень рады, что наша маленькая девочка наконец-то дома", – подписала фото актриса.

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