"После 100 дней интенсивной терапии наша девочка наконец-то дома". Чопра впервые показала дочь, рожденную суррогатной матерью

Это первое совместное фото пары с дочерью.
"После более чем 100 дней в отделении интенсивной терапии наша маленькая девочка наконец-то дома. Путь каждой семьи уникален и требует определенного уровня веры, и хотя у нас были сложные несколько месяцев, оглядываясь назад, становится совершенно ясно, насколько ценен и совершенен каждый момент. Мы очень рады, что наша маленькая девочка наконец-то дома", – подписала фото актриса.
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Роман Чопры и Джонаса начался в 2016 году, а в декабре 2018-го пара поженилась. В январе 2022 года супруги сообщили, что у них родилась дочь, которую выносила суррогатная мать.